河成雲放人形紙牌在觀眾席　死不肯讓票「激死」粉絲

韓國團體WANNA ONE自從解散後各個成員積極展開個人活動，上月剛剛推出Solo專輯的河成雲於星期五、六（3月8、9日）一連兩天在首爾舉行首個個人Fanmeeting，除了載歌載舞外，更貼心地「驚喜現身」在觀眾席，不過此窩心之舉竟然「激死」了不少粉絲？

河成雲於3月8、9日一連兩天在首爾舉行首個個人Fanmeeting。（河成雲Twitter）

搶飛一向都是粉絲的必備技能，皆因絕大部分的演唱會門票都會在開賣幾分鐘內被秒殺，要成功買到一張飛可以說是難過登天！河成雲粉絲見面會門票於開賣2分鐘內已被掃清，不少粉絲都傷心表示買不到飛，誰知河成雲本人竟然親自搶飛成功，在社交網站公開自己的搶飛過程，更反問粉絲：「搶飛都不是很困難吧？很簡單啊！」由於一票難求，在粉絲多次懇求下，傲嬌的他依然死也不肯將門票讓出來，更表示會在該個位置放上人形紙牌，並將這張珍貴門票留下來紀念。

河成雲在自己搶到的門票位置上放上自己的等身人形紙牌。(Twitter：@loveforwanna1)

果然，「有口齒」的他真的兌現承諾，在Fanmeeting尾場的某個座位上放上了一個河成雲人形紙牌，不少在場粉絲都把握機會與「偶像替身」合照留念，紙牌上還寫上「搶飛什麼也不是啊...」的字眼，此舉動真的既好笑又可愛，亦「激死」不少搶飛失敗的粉絲，默默埋怨這個與粉絲作對的偶像！