Wanna One中第二人！河成雲4月來港開粉絲見面會

韓國限定男團Wanna One在上月舉行為期四日的演唱會結束為期一年半的活動期正式解散，11位成員亦各自回到所屬公司展開新旅程。而隊中的「小珍成」河成雲現正積極為推出SOLO專輯作準備，更宣布在4月來港與香港粉絲見面！

河成雲將在香港、日本、韓國等地舉辦個人亞洲巡迴粉絲見面會《My Moment》。（Star Crew Entertainment）

河成雲的所屬公司Star Crew娛樂昨日（12日）在社交網站宣布河成雲將舉辦個人亞洲巡迴粉絲見面會《My Moment》，在首爾、東京、大阪、台北、曼谷、香港和澳門陸續與粉絲見面，並在4月5日於麥花臣場館跟香港粉絲會面，同時是繼朴志訓後第二個來香港舉行Fanmeeting的Wanna One成員。

以Wanna One成員名義結束活動後，河成雲正積極馬不停蹄展開個人活動。（Star Crew Entertainment）

河成雲在上月推出自作曲《不要忘記》後，更以個人姿態登上雜誌The Star2月號封面，以後亦公開了代表「永遠和河成雲在一起」的個人粉絲名「天空」（HA:NEUL）和應援色，如今再加碼宣布開個人Fanmeeting，相信距離推出個人專輯之路真的不遠了。

Wanna One於上月舉行解散演唱會後正式解散。（Wanna One Twitter）

《My Moment》售票詳情暫時還未公開，各位「天空」敬請留意喇！

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