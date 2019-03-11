郭書瑤穿一字領特別好睇？　女神靠食六種食物令身材豐滿

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台灣女星郭書瑤（瑤瑤）憑住一張童顏娃娃臉和傲人身材而成為不少宅男心中的女神，同樣亦是不少女生的羨慕對象。經常在社交網站毫不吝嗇展示身材讓網民大飽眼福的瑤瑤，近日在IG分享在海島渡假的照片，即使身穿一字領口上衣還是遮蓋不了強勁的事業線，可以說是保守中帶有一點性感。

瑤瑤即使身穿一字領口上衣還是能看到她傲人的身材。（程予希IG）

不少人都非常羨慕瑤瑤的身材，而她亦多次大方分享打造傲人身材的小秘訣！她表示最重要的秘訣是不能戒口，因為如果身上面沒有肉，那麼胸部也自然不長肉！她亦公開了六大種豐胸食物，包括熱豆漿加蛋、海鮮、奶類製品、骨膠原類食品、水果和堅果。

她曾表示豐胸最重要的秘訣是絕對不能戒口，亦分享了六種美胸食物。（郭書瑤IG）

第一，熱豆漿加蛋能夠一次過攝取兩種不同的蛋白質；第二，海鮮中鋅有促進荷爾蒙的作用，對豐胸有很大幫助；第三，奶類製品如牛奶、芝士、乳酪等等含有豐富鈣質有助乳腺保健；第四，雞腳、豬腳、豬皮等含有極多骨膠原亦能夠防止胸部下垂；第五，木瓜、香蕉、奇異果、檸檬、葡萄等等的水果含有酵素、香蕉素及多種維他命能夠幫助胸部升cup；第六，堅果類如杏仁、核桃、芝麻等含有豐富蛋白質，是具有豐胸效果的食物，不過如果食太多會太熱氣！

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