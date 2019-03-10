G.E.M.鄧紫棋無緣做觀光大使　高雄觀光局：經紀公司要了一大筆錢

G.E.M.（鄧紫棋）日前發聲明與合作多年的經理人公司「蜂鳥音樂」停止合作，除了控訴受到公司的不公平待遇外，亦指控公司在未經自己同意下簽代言，最終與公司失去信任決裂。據內地傳媒報道，台灣高雄市政府本來有意邀請於下月在高雄開巡迴演出會的G.E.M.做觀光大使，不過因為經理人公司「獅子開大口」而作罷。

G.E.M.（鄧紫棋）日前發聲明宣布與經理人公司決裂。（視覺中國）

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高雄市政府觀光局鎖定於3、4月主攻港澳旅客市場，所以希望能夠藉住在香港、澳門和台灣都擁有高知名度的G.E.M.來推廣高雄觀光，不過後來代言卻不了了之。據台灣傳媒報道，高雄市政府觀光局局長潘恒旭日正開腔解釋代言作罷是因為經理人公司太貪心：「經紀公司跟我們要了一筆很高的費用，其實鄧紫棋本人應該不是那麼貪財。」

高雄市政府觀光局局長潘恒旭直指G.E.M.的經理人公司貪財，向觀光局要了一筆很高的費用。（潘恒旭Facebook）

潘恒旭還補充，觀光局一向採取「不給代言費」的策略，從來不會例外給代言人任何代言費用。而G.E.M.的經理人公司卻向觀光局要求高額的代言費，貪財之心盡現令人側目。