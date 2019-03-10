【蘇志燮香港見面會】錄製廣東話做鈴聲　讚粉絲熱情：我好幸福

蘇志燮特別準備了兩張簽名的即影即有照片以及自己戴的同款頸鏈作為禮物，全部送給一位粉絲，相當有心。（陳穎妍攝）

韓國男星蘇志燮今日（10日）在九展舉辦《SO JI SUB ASIA 『HELLO』見面會》，除了解答粉絲問題，大派禮物之外，還帶來多首勁歌，現場氣氛高漲。

在接下來的遊戲環節，蘇志燮用廣東話現場為「蘇太太」們錄製morning call：「老婆，夠鐘起身喇，我愛你」，令台下粉絲心郁郁，不過這還不能令粉絲們滿足，大家齊呼「kiss」，蘇志燮也有求必應，對著自己的手背錫了一啖，發出kiss的聲音。

蘇志燮與粉絲們熱情互動，還一而再再而三叮囑大家要注意安全，非常愛錫粉絲。（陳穎妍攝）

在下半場環節，蘇志燮換上紅色bling短袖，頭戴cap帽，首先演繹iKON的《love scenario》，隨即便唱出代表作之一《So Ganzi》，以及多首快歌《橡皮擦》、《Boy Go》、《AOAOA》、《Cola Baby》，將氣氛推向高潮。見到粉絲這般熱情，蘇志燮也好識做，不但大讚香港的粉絲是這麼多場見面會中最熱情的，還氹大家說：「如果大家再熱情啲，我會多啲嚟香港」，引來粉絲歡呼聲連連。

今次見面會令蘇志燮十分感動，他在台上說：「我而家感覺好幸福」，也期待與粉絲再次相見。（陳穎妍攝）

最後，蘇志燮以《So Love》結束今次的見面會，他在最後講到：「春天的開始，我再次來到香港，與大家在一起的每一個瞬間，都讓我感到快樂和幸福，我會永遠記住這個時間，直到再見面的那一天都要幸福啊！」