ITZY出道奪8個音樂節目一位　打破元組偶像S.E.S. 22年紀錄

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

韓國新人女團ITZY，作為JYP娛樂暌違3年半再推出的新女團，加上挾著「TWICE師妹」一名出道，當然備受期待。在粉絲和大眾的期望下，5位成員Yeji、Lia、留眞、彩領和Yuna越戰越勇，憑出道歌《DALLA DALLA》奪得8個音樂節目一位，打破一代偶像S.E.S.的紀錄。

ITZY今年2月12日出道，短短一個月，已奪出道歌《DALLA DALLA》奪得8個音樂節目，包括SBS《人氣歌謠》、MBC《Show! 音樂中心》和Mnet《M! Countdown》等的一位。以新人的身份，撃敗河成雲、N.Flying、(G)I-DLE和MAMAMOO華莎等前輩，獲得非常優秀的成績。ITZY一連奪下8個一位，以高姿態打破元組女團S.E.S. 22年來的紀錄，成為K-Pop歷史中，以出道歌拿下最多一位的女團。

ITZY昨天以第8個音樂節目一位，完結《DALLA DALLA》的打歌活動。（網上圖片）

+7
+6
+5

原來K-Pop史中，只有6個韓國女團曾經憑出道歌，奪得3次或以上的音樂節目一位。其中ITZY師姐miss A、BLACKPINK、(G)I-DLE和IZ*ONE曾奪三個音樂節目一位；1997年出道的S.E.S.當年則憑出道歌《I'm Your Girl》，奪4個一位。雖然1997年時音樂節目數量沒有現今多，可是ITZY就憑8次冠軍，成功打破前輩穩守22年的紀錄，人氣程度直逼新人怪物的BLACKPINK和(G)I-DLE。

出道成績優異的ITZY，相信能夠延續師姐TWICE的氣勢。（網上圖片） 

+12
+11
+10
TWICE師妹ITZY彩鈴外貌被網民批評　媽媽心痛寫信求放過
TWICE師妹團氣勢如虹　ITZY出道12日破紀錄掃3個音樂節目冠軍
ITZY Yuna曾是旱地冰球京畿道代表　教練：隊中最出色的運動員！
TWICE師妹ITZY大起底　「白富美」柳真零動刀仲係醫院院長千金？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。