TWICE師妹ITZY彩鈴外貌被網民批評　媽媽心痛寫信求放過

新人女團ITZY出道9日憑出道歌《DALLA DALLA》，在《M! Countdown》奪下首個音樂節目一位，成績非常驚人。而5位成員Yeji藝智、LiA、柳真、彩鈴和Yuna俞娜人氣急升，其中帶著親姐姐是IZ*ONE李彩演光環出道的彩鈴，緊加是大眾的焦點之一。可是出道後，彩鈴的外貌備受被網民批評，心痛的媽媽也現身求大家放過。

彩鈴12歲就與李彩演以「彩姐妹」出演《K-pop Star 3》，期後再一同簽約JYP娛樂，成為旗下練習生。2015年時，兩人亦曾出演《SIXTEEN》，可惜與TWICE一員出道一面之緣。即使李彩演其後率先離開公司，彩鈴也一直留在JYP娛樂練習，是新女團的有力出道人選之一。從過去的影片中可見，彩鈴唱跳實力兼備，可是卻多次因外貌而被批評。甚至ITZY出道後，彩鈴的外貌更是被拿來與成員比較，忽略了她的實力。

ITZY出道後，彩鈴（右二）的外貌一直被網民拿來與成員比較。（網上圖片）

自稱是彩鈴媽媽的人上傳文章，希望大眾不要對女兒造成傷害。（網上圖片）

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近日韓國討論區上，有位自稱是彩鈴媽媽的人發文說「對彩鈴造成傷害的說話，太容易說出來吧。她只是一個剛出道的孩子，是對我來說比誰都珍貴的女兒。」表達看到惡評後的心痛。另外她亦講到每人都有自己的魅力，喜歡的風格的一樣，批評一個只有18歲的孩子，甚至要她承受不必要的惡言，讓她心痛之餘亦非常生氣。最後彩鈴媽媽提及，即使不喜歡彩鈴也希望大眾不要對她造成傷害，一同守護這位善良的孩子。

實力優秀的彩鈴自《K-pop Star 3》起就備受關注，不少粉絲都非常期待她出道的一天。（網上圖片）