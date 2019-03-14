【傳說對決】五月天阿信原來係高手　但都唔及電競隊老闆余文樂

手機遊戲《傳說對決》近年紅遍整個亞洲，是一款5對5的推塔遊戲，除了是一般玩家「對戰」的平台之外，亦是電競界中不少職業選手的寵兒，連一眾藝人都是傳說的一份子。而遊戲官方去年更找來台灣天團五月天製作主題曲《I Will Carry You》！而負責作曲填詞的阿信其實亦是「傳說中的高手」，人如歌名有絕對的carry實力。早前他就在Instagram分享自己打排位賽*爬到遊戲的最高段位「戰場傳說」（舊稱S排），而且戰率更高達57.5％！

*排位賽：可以理解為遊戲中的計分模式，總共分為6個級別，分別為最低的青銅、白銀、黃金、鉑金、鑽石和最高級別戰場傳說，而各個級別中亦再細分多個階段；玩家需要由青銅開始，勝出得分，輸了扣分，而排位賽亦會因應不同段位的玩家進行匹配，是實力的象徵。

阿信果然係《I Will Carry You》！（Instagram）

香港區高手：余文樂

與此同時，《傳說對決》亦吸引不少由藝人所創立的電競隊伍垂青，包括有周杰倫的J-Team、林俊傑的SMG、余文樂的MAD TEAM、以及由五月天團長怪獸於今年年初創辦的TXO！4人之中，余文樂可算最為投入，而且實力更在阿信之上！同樣是「戰場傳說」的最高段位，但勝率卻高達63.7％！其實香港娛樂圈中亦存在不少傳說高手，包括林耀聲、周志文、洪卓立、衛詩雅、張秀文等等，但最令人意想不到的是，前香港女子組合Dancerella成員千本小雪原來都是「戰場傳說」的玩家！

點擊下圖睇吓位藝人嘅勝率（由高至低）：

+ 6 + 5 + 4