《權力遊戲》公開12張最新劇照　Sansa、龍母或成爭奪鐵王座關鍵

距離《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季第8季首播僅剩兩個多月，繼先前臨冬城（Winterfell）地下陵墓的宣傳預告後，官方於今日釋出最新劇照，12名角色各自單獨亮相。

官方網站對此波劇照釋出有着簡短的描述：「從龍之母到臨冬城女爵，在4月14日首播前，先看看這些出自於最終季的劇照。」從描述也許可推測兩位女性角色Daenerys Targaryen與Sansa Stark間的關係在最終季尤其重要。

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最終季將有號稱本劇有史以來最浩大的戰爭場面，製作團隊共花了55天連夜拍攝。飾演「Night King」的男星Vladimir Furdik透露這場戲會在最終季的第3集登場，幾乎全集都是關於這場戰爭，長達約一小時。

而HBO執行長Richard Plepler先前在金球獎後自家舉辦的派對上，透露自己看完了該劇最終季初剪，形容觀賞的過程就像在看6部電影一樣，「我在沒有任何CGI的情況下就看了2次，且非常令我感到驚嘆。每個人都為述說這故事和製作付出了非凡的努力。」

《權力遊戲》最終季第8季共6集將於4月14日在美首播，點圖重溫更多劇照▼

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