【權力遊戲】終極異鬼大戰拍足3個月！導演：好似拍Marvel電影咁

每集以電影規模拍攝，保證將帶給觀眾前所未有的史詩式收尾──《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季總算要在4月份登場，除了整理錯綜複雜的角色關係之外，本季幾位要角也終於要與異鬼大軍（White Walker）正面對決，想當然所謂的「電影級」畫面，指的正是這場重要戰役。

在《權力遊戲》最終季，對抗異鬼大軍的終極戰役備受期待。（劇照）

為求真實，《權力遊戲》劇組嚴寒拍攝3個月

談及帶領幾位演員在酷寒天氣中，拍攝為期11週的動作場景，曾經執導過《權力遊戲》第5季第8集〈Hardhome〉、以及第6季第9集〈Battle of the Bastards〉的導演Miguel Sapochnik感概任務艱難，以及拍攝完成、締造美劇歷史時刻的那種感動：

這場戲花了11週在夜裡拍攝，總共750位工作人員在鄉村的漫漫長夜工作了長達3個月。當時天氣非常的冷，期間面對的幾乎是結凍的雨水和刺骨的冷風、深至腳踝的泥巴，惡臭的馬糞和嗆人的濃煙。包括幾位演員在內，沒有人敢抱怨，但如果你實際去體會，佈置這場戰爭場景真的是空前的慘烈。

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為了不讓演員失溫，沒有在拍攝的時候，他們時不時會擠在暖爐旁取暖；但反觀工作人員，他們幾乎沒有喘息的時間。飾演「洋蔥騎士」Davos Seaworth的Liam Cunningham如此驚嘆道：「我聽說他們一天大概要走4萬步的路，他們簡直是英雄！」

《權力遊戲》中，「洋蔥騎士」Davos由Liam Cunningham扮演。（劇照）

最終季將帶給觀眾史詩級的磅礡場面

導演也透露，他發現讓這場戲能夠看起來更加有力道的方式，就是盡量減少打鬥場景：「每當我安排一個鏡頭，就會想『觀眾會想看到這段嗎？』最終我發現經過酌量的打鬥畫面，反而能幫助我控制住整個場面。」畢竟現場有太多角色、太多支線要照顧，為了讓觀眾能夠真正在乎每一位角色發生的事，平衡每個角色在這場戰役中扮演的身份顯得更加重要。

「我們實際在戶外建造了一部分的新臨冬城，一部分在這個點拍、一部分在那個點拍，分成非常多細節，幾乎像在拍一部Marvel電影，不同的是沒有即興表演的空間。甚至在《星球大戰》（Star Wars）電影中，他們的實景也是在綠幕前搭的，這確實合理，比較有效率。但我對製作人說：『我不想要連11週都一直拍戲，沒有人想這樣，但如果我們不這樣做一定會失敗，《權力遊戲》最酷的地方就是真實感。』」

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為了給予最終季該有的磅礡氣勢，團隊選擇最困難、需要花最多時間的方式去完成，呈現給觀眾最真實的夜景。過程或許辛苦，但至少能保證觀眾的等待絕對值得，而幾位演員也在陪伴角色成長10年後，留下了最後深刻值得紀念的回憶，接下來就待播出觀眾會如何反應了。

左：Jon Snow、右：「龍母」Daenerys Targaryen。（《權力遊戲》劇照）

＊當這項拍攝計畫被同意後，團隊也因為拍攝了長達 11 週的夜景，而被取了一個很酷的隊名──「The Long Night」。

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