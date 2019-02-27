【權力遊戲】「Arya」驚見飛龍在天　最新預告暗示大戰一觸即發？

HBO 2019節目綜合預告再度公開《權力遊戲》（Game of Thrones）第8季最終季新片段，Arya（Maisie Williams飾）首度見到龍眼睛發亮、面帶微笑的反應可能暗示該角色的最終命運有好的結果。

《權力遊戲》第8季最終季先前發布的劇照和片段，皆聚焦在Sansa Stark與「龍母」Daenerys Targaryen的首次會面，另一支前導預告引領觀眾跟着Stark兄妹進入家族陵墓，最新的片段則把重點放在Arya身上。

Sansa Stark將與「龍母」Daenerys Targaryen於第8季見面。（《權力遊戲》劇照）

此支影片短短幾秒鐘的片段可以看見Targaryen的軍隊前進北境，準備加入對抗夜王（Night King）的行列。隨着Unsullied和Dothraki軍隊陣營抵達，一條龍劃過天際震懾全場，唯有Arya興奮以對，臉上還掛着一絲微笑。為何她會如此反應？

關於Arya的未來，目前尚無定論。持有「瓦雷利亞鋼」（Valyrian Steel）製作的匕首讓她對抗異鬼（Others）佔有優勢，最終季是否會成為致勝的關鍵人物備受矚目。此外，Arya最終勢必與Cersei Lannister正面交鋒，外界皆預測她不是直接被Cersei殺死，就是被她的手下殺害。

Arya持有「瓦雷利亞鋼」（Valyrian Steel）製作的匕首「Needle」。（《權力遊戲》劇照）

不過還有另一種說法，為Arya的最終命運燃起了希望。第6季負傷的Arya復原的過程中，曾大聲提問「維斯特洛的西邊是什麼？」（What's west of Westeros?），當時她感到自身的渺小與限制，訴說想要前往一探究竟的渴望。有可能最終Arya放下手邊的一切，前往未知展開一場陌生的冒險旅程？

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從最新片段Arya的神情閃爍着冒險的野心，增加了這個結果的可能性。無論她有多愛家人，堅守臨冬城（Winterfell）不是她衷於自我的最終選擇。縱然死亡可能把她帶走，也無法澆熄她探索世界的好奇與渴望。維斯特洛的西邊是什麼？會有更多龍嗎？或許活過最終戰役後，Arya會親自去找尋答案。

《權力遊戲》最終季將於4月14日在美國播出，搶先欣賞精彩劇照▼

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