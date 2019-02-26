【奧斯卡2019】《權力遊戲》有驚人結局？　龍母意外漏口風

《權力遊戲》（Game of Thrones）「龍母」女星艾美莉克拉克（Emilia Clarke）昨日出席第91屆奧斯卡頒獎典禮，除了在典禮期間重聚「馬王」積遜莫瑪（Jason Momoa）外，也在紅地氈上透露最終季第8季將有讓觀眾感到震驚的劇情！

積遜莫瑪此次出席奧斯卡頒獎典禮身穿一套粉色系西裝，被認為是此次男星衣着中最棒的其中一位。典禮期間他與艾美莉克拉克開心合照，後於Instagram上傳多張照片，讓《權力遊戲》粉絲看到兩人再度重聚興奮不已。

「馬王」與「龍母」奧斯卡重逢！點圖看更多積遜莫瑪奧斯卡照片▼

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其中一張除了兩人外，中間還加入了積遜莫瑪的妻子Lisa Bonet。積遜莫瑪在貼文中寫道：「我以及我的皇后們。」表達對戲裡戲外伴侶真摯的情感。

積遜莫瑪（IG）

而面對接下來將播出最終季的《權力遊戲》，走上紅地氈的艾美莉克拉克免不了要被問到相關問題。在E!頻道的主持人Ryan Seacrest提問觀眾對大結局會有甚麼反應時，她直接回應：「震驚！」她接着補充說明出於一個非常棒的原因，他們花了一段相當長的時間去拍攝最終結局：

但我認為會有一些事情…我知道在這個最終季會發生一些讓人震驚的事。 艾美莉克拉克

除了劇集本身的問題外，艾美莉克拉克也被問到眾多明星會從片場拿走紀念品一事。她坦言自己並沒有這個做，雖然曾試着在假髮下放一些東西，或是把東西藏在包包裡，甚至嘗試把鐵王座（Iron Throne）推進車裡，但就是無法放進去，索性作罷。

《權力遊戲》最終季將於4月14日在美國播出，搶先欣賞精彩劇照▼

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