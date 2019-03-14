【福爾摩師奶．劇透】一夫同喬局紳勾結　黃智賢注定要落地獄？

陳松伶主演的TVB新劇《福爾摩師奶》上回劇情講到妹娣（陳煒飾）希望一夫（黃智賢飾）坦承雙方情感，但一夫再次迴避，令她相當失望。而祖迪（陳松伶飾）就看穿一夫利用喬局紳（林韋辰飾）向陰司財（鄭敬基飾）施壓，以提升喬局紳民望，質疑他用了非常手段。更練館也設立戒毒所助街坊戒毒；有街坊毒癮發作而失控，眾人看到一夫的激烈反應，無不驚訝。而妹娣鬼祟潛入墓地交還陪葬品，原來早年她為生計不惜偷走陪葬品典當還債，被陰司財發現，要脅她引開狄練目（徐榮飾），陰司財手下乘虛入更練館。更練館失火，大批毒友被困火場……

呢個樣真係好兇殘喎！（電視截圖）

陰司財的手下竟然在更練館放火！（劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

【福爾摩師奶】「開膛手」嫌疑人逐個數 呢兩位極有嫌疑！

【福爾摩師奶】陳松伶大騷演技震撼觀眾 監製方駿釗：未算最激！

【福爾摩師奶】56歲林韋辰三十年如一日 全靠獨門慳家凍齡秘方

據知一夫立即衝入火場救人，但亦難逃有街坊葬身火海，眾指責更練擅離職守，令喬局紳聲望受損。更有街坊指控陰司財盜取陪葬品，喬局紳借勢命羅拔（杜大偉飾）搜查陰司財的店舖，果然發現大批贓物。而妹娣不甘被一夫利用，向祖迪傾訴，察覺一夫有異。祖迪懷疑嫁禍陰司財的另有其人，吩咐狄練目調查一夫。

一夫第一時間衝去救人！（劇照）

另一邊烈爺（吳瑞庭飾）威脅白牡丹（莊思明飾）離間羅拔與陰司財。而祖迪又在丈夫菲臘（布偉傑飾）舊照發現別墅屋契的異樣，往找素嘉（陳瀅飾）時驚悉她被人擄走。白牡丹又偷聽到烈爺與一夫的對話，提醒祖迪小心提防。深夜，祖迪尋訪一夫，瞥見屍體大驚……

喬局紳都好大嫌犯！（劇照）

早前的劇集就搞到一夫飲了神仙水後，出現心魔並指他的過去很怕讓人知道，而且注定要下地獄，難道一夫就是真正的「開膛手」？

究竟一夫做咗咩事注定要落地獄？（電視截圖）