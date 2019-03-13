勝利鄭俊英之後再爆醜聞　崔鍾訓@FTISLAND被指勾結警察瞞酒駕

韓國男團BIGBANG成員勝利和好友鄭俊英分別被爆出涉及性交易，以及偷拍和散播性愛影片，被韓國和亞洲民眾強烈批評和唾棄，兩人已先後宣布退出娛樂圈，並被所屬公司解約。今日（13/3）韓國警方召開緊急記者會，再爆出勝利等人懷疑勾結警方，令其好友FTISLAND隊長崔鍾訓3年前醉酒駕駛一案免被曝光。

勝利和鄭俊英皆宣布退出娛樂圈，但風波仍未停止。（視覺中國）

崔鍾訓2016年3月被龍山警署揭發酒後駕駛，酒精濃度達0.05%，超出法定標準。然而，崔鍾訓向警察請求不要向傳媒公開事件，事後也沒有像其他酒駕藝人一樣反省和道歉，往後3年時間仍繼續活動，包括8月參與FTISLAND專輯《Where the truth》主打歌《Take me now》的宣傳活劼。崔鍾訓、勝利和鄭俊英所在的聊天群組中，崔鍾訓向其他成員炫耀獲得警察優待，又稱在負責警員生日當日，向對方送上祝賀，兩人保持良好關係，勝利更揚言有警察總長撐腰，懷疑勝利和崔鍾訓等人與警察勾結。

崔鍾訓（右一）是樂隊FTISLAND成員。（視覺中國）

崔鍾訓被指在2016年委託警察隱瞞酒駕，未有反省過失，繼續進行演藝活動。（網上圖片）

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對於有警察被指特別優待崔鍾訓、勝利、鄭俊英等人，韓國警方今日下午舉行緊急記者會，警察廳長閔鉀龍表示：「對於警察最高層涉及勾結腐敗，警察會出動一切力量徹查和監察。」

（左起）鄭俊英、勝利和崔鍾訓三人份屬好友，如今皆醜聞纏身。（網上圖片）

崔鍾訓所屬公司FNC娛樂發表聲明，承認崔鍾訓2016年2月在首爾梨泰院因酒後駕駛，被判罰款250萬韓元（約1.7萬港元）和停牌100天，當時崔鍾訓認為自己是不為人知的FTISLAND成員，想安靜結束事件，所以沒有通知公司。崔鍾訓對事件非常後悔，但沒有如報導所指委託警方隱瞞事件。FNC娛樂又表示，崔鍾訓將會配合警方調查，若勾結警方情況屬實，將會承擔法律責任。在完成調查前，崔鍾訓的個人工作將會全面中斷，亦不會參與FTISLAND的活動。

回顧勝利、鄭俊英和崔鍾訓合照