謝安琪生日前夕險表演失準　張繼聰撐愛妻：災難係堅不過你更堅

3月13日係謝安琪42歲生日,不過今年嘅生日禮物真係一世難忘,佢昨晚以「風雲大使」身份,現身首屆《KKBOX香港風雲榜頒獎典禮》兼演唱5歌曲,點知演唱第一首《羅生門》時,觀眾已發現KAY表情有異,原來佢嘅耳機失靈,全晚靠自己執生完成演出,更喺後台淚曬當場。老公張繼聰睇到都相當心痛,漏夜於IG寫下長文力撐愛妻:「災難係堅嘅,不過我認為你更堅﹗」

謝安琪於《KKBOX香港風雲榜頒獎典禮》面對耳機失靈,感到相當徬徨。(葉志明攝)

張繼聰於IG寫下長文力撐老婆。(張繈聰IG)

KAY演出後接受訪問時,表示入行多年第一次遇到咁嚴重情況,極度徬徨但只能盡力演出。老公張繼聰喺IG寫下長文話:「知道你為咗依個演出,花咗無數嘅心血去練習再練習,希望做到最好。可惜Live performance 永遠有無限嘅意外會發生,而今次發生嘅意外,係歌手最恐懼嘅一種……耳機失靈。依種情境,任何表演者發夢遇到都保証會嚇醒,不過,可惜,今次單嘢係堅嘅。依二十分鐘嘅痛苦,恐懼,㥬惶,心血白費...對表演者嚟講,係災難。災難係堅嘅,不過我認為你更堅。」

Kay接受訪問時表示好感謝Supper Moment Sunny幫忙,專登企到好近等佢睇到咀形知唱到邊。(葉志明攝)

「咁嘅環境,你仍然奮力完成整個演出,冇放棄任何一粒音任何一個小節。The Show Must Go On,係一個表演者嘅專業。個騷你唔止go on ,仲充滿勇氣咁完成。大佬,聽唔到聲照唱,部琴冇聲照彈,聽唔到音樂數唔到拍子照入歌喎,真係靠心中有劍。意外冇人想嘅,不過你好叻。同埋今次之後,可以更加膽生毛啦,上到台冇嘢驚㗎啦﹗經歷係用嚟強化自己嘅 。312,個宇宙預早送依份禮物俾你,等你再Level Up ,算係咁啦。最後最後Happy Birthday My Lady 313。」有老公嘅無限量支持,相信Kay一定好心甜,亦好快會振作起嚟﹗