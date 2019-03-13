謝安琪生日前夕險表演失準　張繼聰撐愛妻：災難係堅不過你更堅

3月13日係謝安琪42歲生日，不過今年嘅生日禮物真係一世難忘，佢昨晚以「風雲大使」身份，現身首屆《KKBOX香港風雲榜頒獎典禮》兼演唱5歌曲，點知演唱第一首《羅生門》時，觀眾已發現KAY表情有異，原來佢嘅耳機失靈，全晚靠自己執生完成演出，更喺後台淚曬當場。老公張繼聰睇到都相當心痛，漏夜於IG寫下長文力撐愛妻：「災難係堅嘅，不過我認為你更堅﹗」

謝安琪於《KKBOX香港風雲榜頒獎典禮》面對耳機失靈，感到相當徬徨。（葉志明攝）

張繼聰於IG寫下長文力撐老婆。（張繈聰IG）

KAY演出後接受訪問時，表示入行多年第一次遇到咁嚴重情況，極度徬徨但只能盡力演出。老公張繼聰喺IG寫下長文話：「知道你為咗依個演出，花咗無數嘅心血去練習再練習，希望做到最好。可惜Live performance 永遠有無限嘅意外會發生，而今次發生嘅意外，係歌手最恐懼嘅一種……耳機失靈。依種情境，任何表演者發夢遇到都保証會嚇醒，不過，可惜，今次單嘢係堅嘅。依二十分鐘嘅痛苦，恐懼，㥬惶，心血白費...對表演者嚟講，係災難。災難係堅嘅，不過我認為你更堅。」

Kay接受訪問時表示好感謝Supper Moment Sunny幫忙，專登企到好近等佢睇到咀形知唱到邊。（葉志明攝）

「咁嘅環境，你仍然奮力完成整個演出，冇放棄任何一粒音任何一個小節。The Show Must Go On，係一個表演者嘅專業。個騷你唔止go on ,仲充滿勇氣咁完成。大佬，聽唔到聲照唱，部琴冇聲照彈，聽唔到音樂數唔到拍子照入歌喎，真係靠心中有劍。意外冇人想嘅，不過你好叻。同埋今次之後，可以更加膽生毛啦，上到台冇嘢驚㗎啦﹗經歷係用嚟強化自己嘅 。312，個宇宙預早送依份禮物俾你，等你再Level Up ,算係咁啦。最後最後Happy Birthday My Lady 313。」有老公嘅無限量支持，相信Kay一定好心甜，亦好快會振作起嚟﹗