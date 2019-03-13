勝利鄭俊英醜聞牽連甚廣　鄭柔美朴春等女星無辜捲入風波

最近韓國最熱門話題必定是男團BIGBANG成員勝利、歌手鄭俊英和樂隊FTISLAND成員崔鍾訓連環爆出牽涉夜店暴力、性交易、偷拍和散播性愛影片、勾結警察等醜聞，由於勝利夜店被指藏毒，連帶過往曾與勝利同屬YG娛樂的2NE1前成員朴春涉毒事件也被提起，網上更流傳性愛影片主角名單，鄭俊英舊拍檔鄭柔美等多名女星榜上有名，現時韓國娛樂圈可算是動蕩不安。

（左起）鄭俊英、勝利和崔鍾訓被爆出多單醜聞，一眾女星也無辜中招。（網上圖片）

朴春在2010年被發現從美國郵寄含有安非他命的藥物Adderall，朴春解釋藥物用作治療抑鬱症，因而未有被起訴，但事件在2014年被揭發，引起網民反彈，令朴春即時退出所有工作。即使朴春和舊東家YG娛樂代表梁鉉錫多次澄清不是用該藥物吸毒仍於事無補。沉寂五年後，朴春今日（13/3）推出個人單曲《Spring》，惟近日勝利和鄭俊英事件甚囂塵上，朴春涉毒事件再被網民提起，

朴春今日推出新歌，沒想到被勝利的醜聞波及，被網民重提涉毒舊事。（視覺中國）

朴春現時所屬公司D-Nation娛樂發表聲明，再次強調朴春沒有吸毒：「Adderall是只有拿到處方才可以買的，美國FDA正式承認的合法醫藥品，但在韓國法律中被分類不可流通的為抗精神性醫藥品，當時她由於認知不足導致質疑……但不能因為服用此藥就定性為吸毒，朴春也是因治療目的服用此藥，她現在也患有叫ADD的病症，一直在醫院中治療並使用在韓國可以服用的成分相似的合法藥物。」朴春的新歌《Spring》香港時間今日下午五點面世，隨即登上韓國最大音源榜Melon第12位，而Bugs和Naver更勇奪第2和第3位，可算是重新出發的好開始。

朴春新歌《Spring》反應不俗，也算是不幸中之大幸。（視覺中國）

朴春今日現身新歌Showcase，狀態不俗（視覺中國）

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另外，近日有網民散播鄭俊英偷拍的性愛影片名單，包括女演員鄭柔美、吳漣序、李清娥、吳楚熙等等，特別是鄭柔美過往曾與鄭俊英在MBC綜藝節目《我們結婚了》扮演假想夫妻，因而更受網民和《我們結婚了》觀眾注目；此外，韓國亦流傳聲稱是由鄭俊英聊天室流出的女團TWICE成員的裸照。鄭柔美、吳漣序、李清娥、吳楚熙，還有TWICE所屬公司JYP娛樂均否認牽涉性愛影片醜聞，謠傳毫無根據，並會採取法律行動應對謠言。

李清娥透過社交平台向粉絲澄清報道，又明言以強硬手段對待流言。（視覺中國）

TWICE亦有成員被誣陷是性愛影片主角。（網上圖片）

鄭柔美和鄭俊英曾扮演假想夫妻，或許因此被列入性愛影片主角名單。（視覺中國）

鄭柔美與鄭俊英過往合作照片（視覺中國）