Netflix紀錄片解構「馬德琳失蹤案」　劣評如潮最多值一粒星？

改編自真人真事的犯罪紀錄片《馬德琳 · 麥卡恩失蹤事件》（The Disappearance of Madeleine McCann）昨日（15日）正式在Netflix上架，故事主人翁是失蹤當年只得三歲的英國女童馬德琳。2007年5月3 日，馬德琳和父母正在葡萄牙度假。當天晚上約八時半，馬德琳母親哄小孩子睡着後才和丈夫及朋友外出到離家55米遠的餐廳用膳，但到大約十時，馬德琳母親發現女兒竟離奇失蹤。此案具爭議性的地方不少，例如葡萄牙警方曾一度懷疑麥卡恩兩夫婦謊報女兒失蹤，其實是隱瞞女兒意外死去的真相；此後十多年，全球各國警察組織包括蘇格蘭場均介入調查，但馬德琳行蹤依然成謎。

馬德琳 · 麥卡恩失蹤事件在當時被廣泛報導。(Netflix預告片截圖)

Netflix這套八集紀錄片訪問了和此案相關的私家偵探及記者等人，探索此案嫌疑犯、犯案動機等謎團，分析馬德琳會否不幸落入人口販子手中的可能性。但紀錄片一出已經引起軒然大波，首先馬德琳本身生死未卜，題材敏感；其次有外媒批評紀錄片違反求真的精神，只是整合了一些已知的數據和網上流言製作節目，完全沒有提供新的見解和立場。英國衛報更不留情面，給予一星的劣評，指此作品和Netflix同類型節目例如《謀殺犯的形成》（Making a Murderer）相差甚遠。喜歡懸疑偵探劇情的你又對這套紀錄片有沒有興趣？