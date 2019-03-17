回歸無綫拍新劇賀出道20年　林峯：同睇住我大嘅舊同事工作好開心

大家都好懷念林峯演出嘅《大唐雙龍傳》(劇照)

林峯自從2014年離開無綫往外闖之後，就加盟英皇娛樂，繼續歌影視三棲發展，他之前亦有成立自己的工作室，而經理人合約就簽了古天樂旗下的天高娛樂。昔日在TVB拍了不少經典劇集的林峯，讓一眾劇迷同網民留下了深刻的回憶，至今依然好懷念。事隔5年後的今日，踏入2019的春天，TVB就舉行了記者會，隆重宣布林峯正式回巢，大家又可以再於TVB上睇到林峯的演出喇，係新作而唔係重播呀。

《尋秦記》都好經典。(劇照)

林峯今次重返娘家拍劇，但經理人合約則依舊是天高娛樂，與佘詩曼、宣萱同門。他表示回歸TVB這個決定其實並不突然，他說：「呢5年一路都有同TVB嘅舊同事食飯傾偈，佢哋都有問我幾時返嚟呀，我主要睇下個project係點，同埋機緣巧合。希望同睇住我大嘅同事再次工作，我好開心。」他又透露在音樂路上已有好多工作大計：「Plan緊出年舉行我入行20周年演唱會，會係大型嘅內地巡迴演出，嚟緊5月我會喺澳門舉行演唱會做Warm Up（熱身），內地都會舉行幾場，因為我已經兩年無踏足過舞台，要Warm Up下。我哋亦都準備入紙紅館，為出年嘅個唱籌備！」

佢宣布重返娘家TVB。(Big big channel截圖)

佢話呢5年一直都有諗幾時返娘家㗎。(big big channel截圖)

一齊重溫林峯啲經典劇集嘅演出，同埋佢重返娘家記者會嘅靚相。