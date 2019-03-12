【P風暴】同鄭嘉穎直昇機大打出手　林峯︰今次差不多每日都要打

古天樂、鄭嘉穎、林峯、林家棟、周秀娜和譚耀文等主演，下月4月4日上映的《P風暴》，演員陣容比前三集愈來愈強大外，動作設計上更有大突破，務求令一直支持《風暴》系列電影的粉絲一個新驚喜。當中一場規模龐大的直昇機打鬥用上了實境拍攝，由於環境狹窄，二人更打到周身瘀傷。

林峯今次演奸角，對周秀娜絕不惜花。

戲中講述嘉穎為救周秀娜而跟林峯在直昇機上激烈打鬥、林峯更務求將對方推出機外，掉入海中。鄭嘉穎及林峯需在狹窄的機倉環境中打鬥，也難免令兩人有瘀傷，但他們也十分敬業地指出拍攝時的傷是在所難免的。這次的動作場口，原來更是二人合作以來的第一次動作戲，嘉穎說：「我同林峯認識了很久，但在動作戲上來說是零，這次拍攝是第一次跟他有動作打鬥，阿峯的身手不錯的。」，林峯也笑言：「今次多得嘉穎錫住我，不過今次拍攝除了直昇機內的打鬥，在監獄內也有不少打鬥場面，差不多每天都打。」

除了租借一架真直升機於高空拍攝，更花費百萬打造像真度極高的一比一玻璃纖維直昇機，用作拍攝機倉內動作場面。

周秀娜今次雖無參與戲中的動作戲份，但更著重被打後的內心戲：「今次內心戲具多，主要是在直昇機內暈倒、掙扎、掙扎過後醒過來，但也十分感激兩位的照顧，因在直升機內真的十分狹窄，很容易被打中。」而繼直昇機打鬥後，鄭嘉穎、林峯及周秀娜最後更齊齊因飛機爆炸跳下海，上演一場出水芙蓉，幸好拍攝時正值炎夏，三位演員可謂因今次拍攝上天下海。

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