【小姐姐的花店】阿雅自爆年輕時曾討厭大S：是伴君如伴虎！

台灣藝人徐熙娣（小S）、歐陽娜娜和春夏等出演的真人騷節目《小姐姐的花店》在內地熱播，在節目最後一集中，作為神秘嘉賓阿雅（柳翰雅）就講到自己與小S一起讀書時的往事，她更講到自己雖與小S和大S（徐熙媛）姊妹情深但自己卻曾一度非常討厭大S。

大小S和阿雅從高中認識到現在，友誼足足長達24年。講起與大小S的相遇，阿雅講道：「我們有那個新生訓練營，然後就坐那個遊覽車，我一直往裡走，在看有沒有位子，就看到小S旁邊，就問她我可以坐這嗎？她說可以啊，然後我們開到那地方…還要3小時吧！從我坐下來一直到開到那邊，我們兩個就聊天笑到…終於有人可以聽懂我的笑話。下車之後她就把我帶去她姐的帳蓬，我還記得她姐充坐那有點像一顆石頭，又很大姐，雖然她長得很甜美。小S就這樣子好像把我帶過去拜碼頭（即拜會德高望重或有勢力的人，以求得到支持或照顧），你知道嗎？小S就跟熙媛講笑這個人很好笑，可以當我們的好朋友，然後熙媛就看我，完全大姐大，大姐頭的感覺，就從那個時候就三劍客，沒分開過。」

不少網民都表示很佩服阿雅的修養！ (微博照片)

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而大S從小就是大姐大！(圖片來源：視覺中國)

雖然三人一好就好了這麼多年，但小S就爆料阿雅曾經被大S氣哭了好幾次。而阿雅更稱自己年輕時，大S是她的一門功課：「因為熙娣就有說大S是伴君如伴虎，高中3年只有我是從第一天兩個人坐在一起之後，3年全部是我坐大S旁邊。（很氣她是不是？）其實你也知道，她的表達方式就是那樣的，因為女孩在外面工作、學習，她保護色很重。」

3位的友情至今長達24年！(圖片來源：視覺中國)

雖然經常被大S惹得非常生氣，但阿雅就記得有一次大S做的事至今亦令她相當感動：「我記得有一次因為我爸大慨從我高中二年級就心梗，之後就一日不如一日，因為我跟我爸感情超好，雖然他年紀很大才有我。有一次我收到電話趕到醫院，我意識到我可能快失去他……那次我爸就哭了，然後他就說小雅，對不起，讓我經常去醫院什麼的。反正那時候只有我跟我爸在醫院，突然我看到一個身影，熟悉的身影站在背後，我一轉頭是熙媛，我說你怎麼會在這？她說沒有啊，就來看一下可不可以幫什麼忙，然後我就沒關係啊！然後她就過去握我爸的手說柳爸爸，你沒事，你一定會好起來的。我爸爸也說謝謝，然後她就去買飲料什麼的，那個讓我……（你沒料到我姐是第一個出現的人？）所以她的關心就是這樣子。」

雖然外界覺得大S成日恰阿雅，其實喺阿雅最需要人關心嘅時候，佢亦會第一個出現！(圖片來源：視覺中國)