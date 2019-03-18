【勝利醜聞】鄭俊英心藏扭曲性愛觀　疑曾性騷擾法國女粉絲

韓國男團BIGBANG前成員勝利涉及黃賭毒的新聞最近成為亞洲熱話，連帶與其好友的醜聞亦連番爆出，當中最令人髮指的莫過於鄭俊英未經女伴同意，偷拍及在短訊群組散播性愛影片和相片，有記者便指有受害人因大受打擊向她求助，指她們擔心身分曝光，永遠在身上帶着「偷拍受害者」的標籤。

【勝利醜聞】揭「8人聊天室」記者曾接觸受害人：佢哋怕身份曝光

最近，有網友便找到了一條鄭俊英在2015年拍攝的短片，他在裏面分別飾演天使和魔鬼，先扮天使的他說：「我不看色情片」，又扮成魔鬼說：「但會收藏而已」。之後，他又繼續扮天使和魔鬼說：「你着甚麼都好看，但是甚麼都不着最好看」、「胸大的女生好一般，但胸小的更一般」，最後更淫笑說：「Oh Baby」，令不少網友都覺得這些價值觀，是鄭俊英本人的心底話。

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其實鄭俊英多次被指偷拍女性，除了2016年因偷拍前女友被起訴後獲判無罪，去年他亦被舉報涉及偷拍行為，只不過案件最後不了了之。而他與朋友分享性愛短片的「黃金手機」裏面，亦有他的一些變態言論：「今天在喪禮才認識就上床了，我真垃圾」、「偷拍影片時被抓到了，如果沒有被發現，還可假裝談戀愛，繼續發生性關係」，對女性完全不帶任何尊重。

鄭俊英早前發聲明認罪：「發聲明認罪：「我承認我所有的罪行，在未經同意的狀況下偷拍女性，散佈到聊天室中，而且並沒有任何罪惡感做了這樣的行為。我願意為自己犯下的罪行受罰。」（VCG）

最近，有法國粉絲在網上自爆曾在2017和2018年被鄭俊英性騷擾：「他邊靠近我們邊斷斷續續說着法語，我記得所有的因為我覺得這很可疑，他說了一些話，例如『我是鄭俊英，你很漂亮』，他也對我說，覺得我的名字太長，所以他想叫我Bella。」她不但指鄭俊英對她說「我上你」，又指他也對其他女生說「我可以親你的咀嗎」，最過份的是，他想跟隨幾個女生一同進廁所，好在幾個女生都刻意避開他，才幸免於難。

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