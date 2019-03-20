【收視滯後報告】《開心速遞》連續8周登冠　再創高峰不是夢！

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是3月4日至3月10日。由金牌監製方駿釗打造的懸疑查案劇《福爾摩師奶》播出第二星期，收視不升反跌，只錄得23.8點，成績令人失望。反而處境喜劇《愛．回家之開心速遞》這個星期收視再創高峰，錄得28.2點，連續八周成為全周收視最高節目！

《愛．回家之開心速遞》是TVB近年最成功的劇集之一，收視一直高企，已經成為不少人茶餘飯後的口水劇。今年年頭珍姐（無綫電視戲劇製作助理總經理曾勵珍）更宣布劇集再次添食，會加拍該劇集數至720集，更笑言希望突破《真情》的1129集。

TVB劇暫時是《愛．回家之開心速遞》的天下。（葉志明攝）

有機會取代《真情》?（網上圖片）

以目前的成續來看，《愛．回家之開心速遞》要再創收視高峰或取代《真情》，成為「最長命處境劇」的確並不困難。首先，劇集本身已經有很多條線可以去再深入描寫，有很大的發展空間，當中亦潛在很多不同的可能，可以繼續拍下去。最近深受觀眾喜愛的CP龔燁（張景淳飾）與熊尚水（呂慧儀飾）在3月14日的白色情人節播出的一集中，二人終於修成正果，揭起全城熱話，看來下周收視有望打破目前錄得最高收視為30.5點！

粉絲等呢幕，等咗年幾喇，又可能成為全年最高收視嘅一集！（電視截圖）

+ 11 + 10 + 9

其次，劇集除了經常將流行熱話加插到劇情之中，更不時都加插新角色，均帶來不錯的效果！譬如今年大年初三播出的一集中，劇組就找來盧宛茵（Madam Lo）客串，飾演毒舌親戚崔Auntie到熊家拜年，成功贏得觀眾同網民的一致好評，而千呼萬喚之下，崔Auntie亦將會再度現身熊家，收視定必又再高峰！

呢一幕真係相當搞笑！（電視截圖）

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至於監製方駿釗連續三劇，《一屋老友記》、《降魔的》和《跳躍生命缐》收視口碑雙贏。很多人對方駿釗的新劇《福爾摩師奶》抱很大期望，但由於該劇主打用25集估一個兇手，劇情難免有不少舖排，拖慢節奏，但目前劇情越演演烈，亦開始有不少討論聲，下周收視有望回升！

希望呢部自家製劇集收視會回升！（劇照）