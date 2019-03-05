【收視滯後報告】《開心速遞》七周冠軍　成功關鍵絕對係呢個人

收視滯後報告又出爐喇！今次的日期是2月18日至2月24日。又是一個轉變不太大的星期，因為節目上基本沒有改動，尤其劇集，《愛•回家之開心速遞》依然繼續領跑，已經連續七個星期壓贏兩套黃金檔劇，成為收視冠軍。

《愛•回家之開心速遞》這個星期錄得26.8點，是該劇集的正常水平，而《皓鑭傳》有25.3點，有稍微上升的跡象，至於結局篇的《荷里活有個大老千》則錄得26.4點，加上星期六播放大結局的26.3點，依然沒有一星期可以贏到《愛•回家之開心速遞》。

《荷里活有個大老千》收視未如理想，連大結局也沒有太大回響。（劇照）

+ 9 + 8 + 7

《愛•回家之開心速遞》能夠如此成功，當然不是一朝一夕的事，曾經也試過經歷一短低潮期，就是劇集的開頭！在經過《愛•回家》第一輯的洗禮，大家對馬家的印象相當深刻，所以去到第三輯《愛·回家之八時入席》和再之後的《財神駕到》，一直未能得到觀眾的認可。《愛•回家之開心速遞》初期也有這個問題，而且劇集也有一個「家」，叫熊家，經常被拿來更馬家比較，壓力相當大。

呢班「馬」家人馬真係令不少觀眾留下深刻印象。（微博圖片）

直到一個轉捩點的出現，就是監製林建祥在100集左右開始加入，取代舊有的資深幕後人羅鎮岳，劇集開始出現鮮明的CP路線，劇情亦變得引人入勝，收視逐步高升，變成了今天超強勢的《愛•回家之開心速遞》。不是說羅鎮岳監製不好，超高人氣的《同事三分親》和《畢打自己人》也是他有份監製，但可能換一換新鮮人，觀眾的感覺會更加清新。