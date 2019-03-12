【收視滯後報告】《皓鑭傳》經不起考驗　TVB應停買內地古裝劇？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是2月25日至3月3日。這個星期是《福爾摩師奶》的首播星期，亦是事隔多時終於再由TVB自家製作劇於黃金時段播放，不過收視只是一般，錄得24.2點，依然未能夠超過《愛•回家之開心速遞》的26.3點，所以《愛•回家之開心速遞》便成為了8周冠軍。

《福爾摩師奶》在首播的一星期，雖然說不上成功，但其實也不是太差。劇集的故事是舖排得相當好，一直都有一種懸疑的氣氛，但始終找一個兇手卻用上25集，相信不少精彩位置都放在比較後的劇集，一開頭難免會有點慢節奏，自然未能吸引觀眾。不過相信不久的將來，故事主線開始起動的時候，《福爾摩師奶》的收視自然會回升。

《福爾摩師奶》其實劇情不差，不過節奏可能真係有啲慢。（劇照）

+ 7 + 6 + 5

至於《愛•回家之開心速遞》就不用多說，26點是它的基本水平，現在的走勢已經很難跌穿，其實是相當大的成功，畢業不少黃金劇連一星期上26點也不容易。就以《皓鑭傳》來說，今次只有23.7點，TVB可能覺得早前幾套內地的古裝劇在香港大熱，於是繼續選擇外購，但觀眾頭幾套可能看它新鮮，但當一直不停重複類似的劇情時，自然會覺得無聊，所以《皓鑭傳》一直都未能衝上26點。究竟TVB應否繼續在內地購入古裝劇？這是一個值得思考的問題。

《皓鑭傳》在香港真係一般般。（劇照）