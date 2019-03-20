新片《怒火》將留港取景拍攝　甄子丹：可以成日返屋企

甄子丹今日偕太太汪詩詩今日（19日）出席時裝雜誌活動，二人皆悉心打扮出席活動，但他們就指很少為對方的衣著畀意見，甄子丹指：「都係睇感覺，譬如咩場合，我哋會揀啲咩style、色調嘅衫，好多時都會夾。」問詩詩有冇畀意見？詩詩指不會，反而會問囝囝意見：「有時佢會話，唔得啊，太低啊，反而佢會管住我囉。」

甄子丹指：「我老婆著咩都咁靚，唔洗管住佢！」（梁碧玲攝）

甄子丹會親先監製與謝霆鋒合作的警匪片《怒火》，他坦言：「所其實我覺得依家如果想要拍一部更好嘅電影，都要做埋監製，睇緊啲，親力親為咁每一個環節都可以畀更多嘅心機。」事隔多年與霆鋒再次合作拍電影，甄子丹笑言時光飛逝：「佢又大個仔啦，咁我又大個佬啦，上一次同佢合作就係《鋒味》，喺日本拍，嗰次好好玩，大家嗰時都話想再嚟合作一次。」

汪詩詩表示都開心老公的新電影能留在香港拍攝。（梁碧玲攝）

甄子丹指《怒火》主要在香港拍攝，分享當初游說陳木勝導演的過程：「我話：『不如我哋唔好去第二度啦，初頭話去呢個國家，嗰個國家，不如香港拍啦』依家就如我所願啦！（會唔會因為係太太就嚟生日，唔想錯過咗呢？）可以成日返屋企囉，太太又就嚟生日啦，其他家人嘅生日啊，都唔淨係咁嘅，都可以多啲返屋企。」

甄子丹笑言一年這麼多節日慶祝和紀念日等，都要花足心思，送花一年都送十幾次，認真甜蜜！（梁碧玲攝）