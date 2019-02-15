【特殊身份】甄子丹導火綫後的MMA動作電影　最後決戰技術分析

故事講述陳子龍（甄子丹飾）是香港警方臥底，被安排混入黑社會工作，以收集黑社會大頭目張劍雄（鄒兆龍飾）的罪證。另一方面，子龍前手下Sunny（安志杰飾）與雄發生過節。隨著事態發展，警方決定派子龍到內地，與內地公安部的方靜（景甜飾）合作，務求將雄跟Sunny二人捉拿歸案。

以下內容包含劇透。 小編按

總括而言，電影情節並沒有很大新意，於是電影的重心便落入了一場又一場的打鬥場面中。電影一開頭便有子丹對盧惠光的一場麻雀館打鬥場面，中段又有宇宙最強「以一敵百」的火鍋店逃脫打鬥。

但不得不提的，當然就是電影後段兩位男主角之間的「終極對決」。本文簡單分析一下這場大戰的技術內容。

▍最終決戰的技術分析：

故事發展到最後階段，甄子丹跟Sunny追逐至公路大橋的死胡同，下面是數十米深的工地。正當子丹不見Sunny身影，大戰蓄勢待發⋯⋯

（以下擷圖俱來自以上影片）

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2GqIsux）

子丹由於遭到Sunny伏擊，一開始陷於守勢。Sunny先以踢擊開路，繼而拳如雨下般襲向子丹。子丹扭側上身舉臂擋拳後，以因側身而儲力的後手還擊。可惜距離過遠被Sunny輕易向後避開，再以Superman Punch擊中子丹。

丹爺號稱「宇宙最強」，當然不是省油的燈，硬食一拳後馬上以「Jab Over Hand」還擊，當Sunny集中防守頭部時，子丹趁機下潛擒抱，在Sunny推到汽車上，打鬥轉成「牆邊纏鬥」階段。

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2GqIsux）

靠牆後，子丹沒有成功一氣呵成地摔倒Sunny，可能因為一時不知所措，或是頭撞到了車上（開玩笑）的關係，頭潛在Sunny脅下。可能有讀者會認為，子丹這姿勢很容易讓Sunny右手潛到頸下施展「斷頭臺」，但其實因為子丹上身一直緊貼給Sunny施予壓力，所以Sunny很難扣住雙手。

這個位置的好處是避免頭部遭到Sunny打擊，但壞處是背部被Sunny不停肘擊。不過正因如此，Sunny只顧著肘擊而忽略了下盤的防守，忘了分開雙腳扭側成弓步，讓子丹下潛抱住雙腿摔倒自己。

【MMA】Max Holloway的籠邊掙脫技巧

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2GqIsux）

然後子丹取得攻勢，以打擊把Sunny壓制在車邊。Sunny為了化解子丹的打擊，覷準時機左手一抱，抱住子丹的後頸，把他拉到貼近自己。這不單讓子丹無法重擊Sunny，亦難以像之前般下潛施展抱摔。



在糾纏間，Sunny右手取得Over Hook，並以右腳使出「大外刈」。可是，因為他只控制了子丹的左手，令子丹能夠在「大外刈」期間迅速重整體勢，甚至伸出右手撐地平衡。假如Sunny如以上教學片般，好好控制子丹雙手，這記摔倒應該能夠取得「一本」。

柔道技術：大外刈／大外割

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2GqIsux）

經過一輪地面混戰後，子丹雙手控制衣襟上Sunny的右手，再右腳推向Sunny的髖部，使他失平衡落入自己的「三角鎖」中。Sunny為了掙脫，先把子丹提起猛摔在地上，然後再把子丹摔到車尾窗上。Sunny這個看似十分帥氣的動作，卻間接令自己陷入困境。

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2GqIsux）

由於摔破車窗的關係，子丹變相穩穩地坐在車上，繼續維持「三角鎖」並威脅Sunny的右手。可是，因為子丹背靠車框，使他無法挺髖來對Sunny手肘施予壓力。於是子丹把左腳跨過Sunny的頭，扭側身來挺髖完成十字固。

終歸車上不如地上，子丹得分出一隻手來支撐車子維持平衡，因而減少了對Sunny右手的操控，甚至不能讓其肘關節處於合適的角度：手指公與挺髖方向成一直線。Sunny趁機一面以左手推開面前的腳來減輕壓力，一面曲手轉身，希望轉到子丹的側位。

十字固的機制與教學

基本十字固的逃脫方法

不過可能子丹實在是「太吸引」的關係，Sunny轉身過後頭還是主動鑽回子單的雙腳中，甚至讓子丹扣起「三角鎖」。

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2GqIsux）

最後車子滾到橋下（難得沒有失實的爆炸），子丹失去了靠山，Sunny把他猛撞在電箱上化解了煩人的「三角鎖」。

即使鎖技被解開（加上奇怪的剪接），但「地上最強」的子丹當然能轉以地面技術繼續打鬥。他轉以"Single Leg X Guard" 轉「膝十字固」（類似）摔倒了Sunny，可惜在未及施展腳鎖便讓Sunny拔腿逃脫。



子丹想施展的可能就是類似以上影片的招式。

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2GqIsux）

Sunny之後拾起鐵枝成功扳回劣勢，把子丹打倒在地上。可能打得太過「心雄」，在最後一擊時被子丹潛到脅下，更以「手三角絞」牢牢地勒住自己的頸部和持棒手。

Arm Triangle 手三角絞的解剖學解釋

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2GqIsux）

可能子丹見久久未能勒暈Sunny，於是改變主意打掉Sunny手中的鐵棒，然後再一次拖展當年《導火線》般的「抓衣打」。故事再一次提醒我們衣著對打鬥的影響。

《導火線》甄子丹：你玩完喇Tony！

去到最後，結局當然不用小編交代，子丹以一招必殺技擊敗了Sunny，更帥氣地跟Sunny說：「𡃁仔，你仲未學夠啊！」可惜，這一句的威力不及當年《導火線》的金句「你玩完喇Tony！」，未能再次牽起熱潮。

電影基本資料：

《特殊身份》（英文：Special ID）是2013年霍耀良執導的一部警匪動作片，2013年10月18日上映。