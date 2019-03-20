【熱血合唱團】劉德華喜歡與新演員合作：佢哋畀到唔同嘅感覺我

電影《熱血合唱團》今日（20日）於國際影視展舉行發佈會，影帝劉德華攜一眾新演員，以及吳岱融、盧冠廷、謝君豪、雷頌德、關禮傑、李麗珍等演員出席。發佈會中更首次公開電影預告，劉德華化身指揮家嚴sir，帶領33名中學廢青組成的合唱團參加校際合唱團比賽，光是預告片就已經教人動容。當華仔被問到有沒有看過這麼型的指揮家，華仔笑說：「日日喺鏡到都見到！」

＊劉德華說拍攝中最困難的是一個人指揮，沒有對象的時候。（陳順禎攝）

電影發佈會中還公開了一眾素人演員排練時，劉德華驚喜登場的片段，當中更有人激動到落淚，被問到當時的感受，王智騫說：「我哋訓練咗大概個零月，唱歌、排戲、走位都有，一直都冇人同我哋講邊個飾演嚴Sir，去到Training最後一日，一打開門就見到劉生，第一刻係講唔到嘢，因為未見過劉德華先生真人！」

新演員們都是第一次拍電影，對片場所有事物都感到陌生，又感謝劉德華對他們的照顧和教導。（陳順禎攝）

劉德華今次與一大班年輕素人合作，大讚他們的表現：「喺套戲裡面嘅演出我覺得非常自然，好達到戲裡面嘅要求。我自己幾鐘意同新演員合作，因為好多時佢哋會畀到唔同嘅感覺我，成日拍檔嘅可能會比較有默契，但衝擊出嚟嘅嘢每一次都差唔多，但同新人合作有時真係諗唔到，唔知點解佢哋咁演，但我哋又要配合佢哋。」華仔又分享自己的感受：「我之前都冇諗過可以教人，唔知道先生應該點，一路從細個都好抗拒先生，但拍戲嘅時候，佢哋又會問我呢樣嗰樣，又好似真係有啲嘢同佢哋交流到。」

劉德華又謙虛地說年輕人的音樂造詣比較高，有時候會跟他們請教音樂專用詞。（陳順禎攝）