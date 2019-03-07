【香港電影評論學會】獲偶像劉德華頒獎　曾美慧孜獻唱《忘情水》

由陳果執導；曾美慧孜主演的《三夫》成為第二十五屆香港電影評論學會大獎的大贏家，一口氣奪得包括最佳電影、最佳導演及最佳女演員三大獎項。導演陳果及曾美慧孜今日齊齊出席頒獎禮。

曾美慧孜在偶像劉德華手中接過最佳女演員獎座。（陳順禎 攝）

曾美慧孜憑《三夫》奪得她人演員生涯首個獎項，並能在偶像劉德華手上接過獎座，她表示：「自小的第一個偶像就是劉德華。」她也指出能演這戲是件很榮幸的事情，並特別感謝母親一直以來的支持。她在接過獎座時還即席獻唱劉德華《忘情水》其中兩句個詞「曾經年少愛追夢，一心只想往前飛」。

對於獲香港電影評論學會頒發最佳女演員獎，會否增加她對下月舉行的金像獎奪獎機會時，她表示此獎確是給了她一些信心：「給我一些信心是有，但是我覺得把熱愛電影及創作電影的人集合在一起，這個Party已經很美好。」，並表示好好享受就夠。

曾美慧孜憑《三夫》奪得她人演員生涯首個獎項。（陳順禎 攝）

《三夫》勇奪香港電影評論學會3大獎。（陳順禎 攝）

+ 7 + 6 + 5

而奪得最佳電影及最佳導演兩獎的陳果，在台上接過獎座後，向劉德華笑言：「拍咗《香港製造》後就走上不歸路。」但他自嘲指本身拍的電影都「搵唔到食」，於是嘗試拍一些主流電影，奈何這條路都不容易，於是再次回到非主流的電影上。另外，他又大讚戲中女主角曾美慧孜的演出，他直言如果沒有曾美慧孜「小妹」的角色，就好難成就這部電影：「一部戲有一個掂嘅演員，咁成就部戲嘅機會好大。」

至於如何找到曾美慧孜演出，導演陳果指是「緣份」所賜：「搵到小美肯演出係決定性，如果搵唔到佢，歷史未必係咁寫。因為一直搵唔到演員，所以無拍。當搵到演員就可以埋尾，可以去做。係講運氣，同佢係一拍即合。」

陳果在劉德華手中接過最佳電影及最佳導演兩獎。（陳順禎 攝）

遊走在主流及非主流之間，陳果坦言：「拍一部驚一部。」他續指出，拍主流要顧及觀眾、市場及顧老闆；而拍攝非主流，則只需顧自己即可：「講得唔好聽各有各做。」至於兩者如何抉擇，他表示：「當然係自由啲，自己創作任你奔放好多，主流要關照太多嘢。」然而，他也指出要在主流與非主流上做得好也是非常困擾：「兩個想做得好都好難。」

遊走在主流及非主流之間的陳果，他坦言：「拍一部驚一部。」。（陳順禎 攝）

至於今次獲獎會否增加下月舉行的金像獎奪獎機會，導演陳果指出：「嗰個係一個主流，我唔知呀，而且都試過唔主流贏。我希望當然再下一城。但依個唔係我決定，係投票會員決定。」