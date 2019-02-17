王嘉爾新歌MV出現九龍城餅店招牌　網民大讚男神力撐本土文化

在香港土生土長的王嘉爾（Jackson）是首位在韓國出道的偶像，出道前更是香港男子劍擊代表隊成員，其後Jackson去了韓國當練習生，再以組合GOT7出道，在海內外都擁有超高人氣。雖然Jackson去了韓國發展，但他前年宣布於內地成立個人工作室，負責香港及內地的活動。去年Jackson跟天后鄭秀雯Crossover歌曲《Creo en Mi》，上月又跟陳奐仁合作，日前Jackson更推出了跟香港Rapper Dough-Boy合作的新歌《MK Circus》。

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在新歌《MK Circus》的MV中，雖然都是電腦動畫，但都以香港背景為主。MV中出現了很多香港特色霓虹燈的場景，亦有香港人先睇得明的地道小食店「龍津美食」、位於九龍城的餅店「豪華餅店」、「不准吸煙」等招牌，絕對充滿了本土味道。其實單單聽到歌名，大家都已經知道「MK」就是「Mong Kok」（旺角）的英文縮寫。而歌詞方面，都有加入不同的香港地區名稱，例如「You see me dripping cross them 朗豪坊」、「將軍澳區響到公主道」，亦出現了在香港長大才明白的字句，就如「Concrete jungle」代表石屎森林，「From Kowloon down to Hong Kong，Watch when you cross that tunnel」，即是每次要由Kowloon（九龍）去Hong Kong（香港區），就要過海底隧道。

那究竟為何Jackson今次會跟Dough-boy合作？原來去年Jackson接受雜誌訪問時，曾經到訪過Dough-boy的工作室，兩人更大談有嘻哈音樂，更一拍即合便促成了今次的合作。另外，新歌推出後有不少網民都對Jackson加入了廣東話表示驚喜，更大讚MV中包所出現的特色招牌都是撐本土文化。不過，同時都有負面聲音，有網民表示新歌雖然加入廣東話，但語法卻「九唔搭八」，根本完全不明白歌曲想帶出的意思，亦有指今次Dough-boy的作品比起《望穿秋水》及《李嘉誠》質素下降了很多。