王嘉爾新歌MV出現九龍城餅店招牌　網民大讚男神力撐本土文化

在香港土生土長的王嘉爾(Jackson)是首位在韓國出道的偶像,出道前更是香港男子劍擊代表隊成員,其後Jackson去了韓國當練習生,再以組合GOT7出道,在海內外都擁有超高人氣。雖然Jackson去了韓國發展,但他前年宣布於內地成立個人工作室,負責香港及內地的活動。去年Jackson跟天后鄭秀雯Crossover歌曲《Creo en Mi》,上月又跟陳奐仁合作,日前Jackson更推出了跟香港Rapper Dough-Boy合作的新歌《MK Circus》。

(微博圖片)

在新歌《MK Circus》的MV中,雖然都是電腦動畫,但都以香港背景為主。MV中出現了很多香港特色霓虹燈的場景,亦有香港人先睇得明的地道小食店「龍津美食」、位於九龍城的餅店「豪華餅店」、「不准吸煙」等招牌,絕對充滿了本土味道。其實單單聽到歌名,大家都已經知道「MK」就是「Mong Kok」(旺角)的英文縮寫。而歌詞方面,都有加入不同的香港地區名稱,例如「You see me dripping cross them 朗豪坊」、「將軍澳區響到公主道」,亦出現了在香港長大才明白的字句,就如「Concrete jungle」代表石屎森林,「From Kowloon down to Hong Kong,Watch when you cross that tunnel」,即是每次要由Kowloon(九龍)去Hong Kong(香港區),就要過海底隧道。

那究竟為何Jackson今次會跟Dough-boy合作?原來去年Jackson接受雜誌訪問時,曾經到訪過Dough-boy的工作室,兩人更大談有嘻哈音樂,更一拍即合便促成了今次的合作。另外,新歌推出後有不少網民都對Jackson加入了廣東話表示驚喜,更大讚MV中包所出現的特色招牌都是撐本土文化。不過,同時都有負面聲音,有網民表示新歌雖然加入廣東話,但語法卻「九唔搭八」,根本完全不明白歌曲想帶出的意思,亦有指今次Dough-boy的作品比起《望穿秋水》及《李嘉誠》質素下降了很多。