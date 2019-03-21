比飾演蝙蝠俠更有趣？　賓艾佛力同其他演員稱兄道弟：有化學作用

由Ben Affleck主演，J.C. Chandor執導的Netflix原創犯罪動作電影《三重邊界》（Triple Frontier）日前經已上架，上星期Ben Affleck就跟Charlie Hunnam及Garrett Hedlund出席在新加坡舉行的亞太區傳媒發布會。在活動過程中，談到荷李活最近都推出不少由女性擔當主角的電影，提到《三重邊界》由 5位陽剛味十足的型男擔正，似乎是反其道而行，不過Ben Affleck就笑言「唔係咁睇」。

當日活動吸引了近千名影迷到場，3位演員都在紅地氈上跟粉絲親民互動，對粉絲的簽名和合照要求幾乎來者不拒。

在活動上，有記者提到Ben Affleck在《三重邊界》扮演特種部隊，和之前在《正義聯盟》（Justice League）中扮演蝙蝠俠，都是陽剛味相當重的作品，並追問哪套電影讓他覺得更有趣？他笑指兩部電影都非常好玩，不過《正義聯盟》其實還有Gal Gadot飾演神奇女俠，所以不能算是由男性主導的電影。他續指雖然《三重邊界》中的主角是特種部隊，卻不以隊中的的軍階或誰是隊長作為故事中心，強調這套戲並沒有刻意賣弄男性主義，只是在現實中，特種部隊的成員依然是男性比例居多，所以才會自然地成為「男多女少」的電影：「因為拍攝這套電影，讓我理解到，真正的力量其實來自於同理心及團隊合作，而這些特質某程度上是種偏向女性化、更傾向陰柔的力量。」

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曾在《半場無戰事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk）中飾演美軍的Garrett Hedlund對扮演軍人並不陌生，他在記者會中表示，大家之所以能在戲內，展現出濃厚的男性情誼（Bromance），是因為演員本來在幕後確實是私交甚篤：「其實我們很多人本來就很熟悉，像我跟Oscar，我們已經認識10年了，跟Charlie更是15年的好友，所以我們之間的友誼和兄弟情，很更容易就能展現出來。」

另外，來自英國的Charlie Hunnam則透露參與拍攝電影時，除了讓他享受到兄弟情之外，拍攝的地點更讓他以為自己身處天堂：「我們去了一些不同的拍攝地點，主要是在夏威夷的歐胡島（Oahu）、加州北部的山區，還有波哥大（Bogotá），這些地方都非常美麗。」喜愛旅行的Charlie對於初次到訪的新加坡也充滿好奇，在記者會中更透露會與女友在當地多留幾天。