《三重邊界》有洋蔥！　劇組拯救50隻流浪犬　仲搵狗狗客串做明星

《三重邊界》（Triple Frontier）導演J.C. Chandor以及本片的劇組人員在拍攝這部Netflix全新動作電影的期間，拯救了許多的流浪狗。本片經歷了一段漫長又艱辛的過程才得以完成，《三重邊界》在拍攝期間曾經多次更換導演以及演員卡士；這部電影最終落入Netflix手中，並在2018年3月再度展開了拍攝工作。而曾經執導過《怒海求生》（All is Lost）以及《最暴烈的一年》（A Most Violent Year）的J.C. Chandor則成為了本片的導演。《三重邊界》於3月14日正式在Netflix平台上架，目前普遍好評。

演員奧斯卡依撒（Oscar Isaac）、賓艾佛力（Ben Affleck）以及貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）在《三重邊界》中飾演一群前特種部隊探員，他們再度聚首、決定展開一場危險的行搶計畫；這計畫如果成功的話，他們就能夠拯救他們的家人和家人的未來。這部電影主要的場景設定在南美洲，而所謂的「三重邊界」指的就是阿根廷、巴西以及巴拉圭的交界之處，這裡在現實世界中也是違禁品與毒品活動相當猖獗的地點。而本片部分的外景拍攝地點則為哥倫比亞的波哥大市。然而，在這個陰沉的驚悚動作片背後，其實還隱藏着一個與哥倫比亞流浪狗有關的溫馨故事。

《三重邊界》戲內救人，戲外救狗。（劇照）

給「牠們」一個溫馨又有愛的小窩

美國網站People報導了J.C. Chandor和《三重邊界》劇組人員在波哥大拍攝電影的期間遇到了許多流浪狗，最後還為狗狗們設置了一個小窩，好讓牠們能夠在電影的拍攝期間在片場逗留。他們還請來動物醫療團隊團隊來照顧這群狗狗，並為牠們提供節育手術以及其它基本健康照護。就如同People所刊載的消息，觀眾在《三重邊界》電影開場大約10分鐘左右的某段追逐戲中，的確能看到幾隻狗狗的身影。

超過一隻流浪犬客串《三重邊界》！你又搵唔搵到？（點圖放大▼）

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J.C. Chandor在拍攝期間的休息時間，大部分都在探視這群流浪狗，甚至決定領養其中一隻，在電影拍攝完成之後就把牠帶回自己位於美國的家中。這位導演和他的家人將這隻狗狗取名為「Maximo」，是哥倫比亞相當流行的新生兒名字。不過J.C. Chandor並不是《三重邊界》劇組中唯一在拍攝完成後帶流浪狗回家的成員。根據監製Andy Horowitz在Twitter上所發出的貼文，《三重邊界》劇組團隊在電影拍攝完成時，一共拯救了大約50隻流浪狗。

《三重邊界》劇組一共拯救了大約50隻流浪狗。（Twitter）

這真的是一個相當溫馨的幕後趣聞，尤其《三重邊界》電影風格是如此的陰暗憂傷，這個消息聽起來格外的有反差。除此之外，這也為本片在正式完成前各種一波三折的發展過程畫下了一個完美的句號，同時也是這部Netflix電影作品拍攝幕後令人耳目一新的感人故事。不需額外多說，那些還沒有看過《三重邊界》或是決定要重新再看一次的觀眾，在看到上述那段追逐戲的時候或許會有另一種全然不同的感受。

《三重邊界》現於Netflix熱播中，點圖欣賞更多精彩劇照▼

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