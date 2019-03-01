再戰奧斯卡！Netflix為下年金像獎落重本　力邀荷李活3大巨匠助陣

線上串流平台Netflix今年耗資3000萬美元為《羅馬》（Roma）進軍奧斯卡金像獎造勢，雖然勇奪最佳外語片、導演、攝影3個大獎，仍無法突破不少大會心防，獲得最佳影片大獎。不過Netflix不止沒有氣餒，還再接再厲，今年將推出各方矚目多年的大片《The Irishman》，由金獎名導馬田史高西斯（Martin Scorsese）掌舵、羅拔迪尼路（Robert De Niro）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演，未推出先轟動，且被視為有厚望角逐明年奧斯卡獎項的大片。

馬田史高西斯與羅拔迪尼路再度合作。（《The Irishman》花絮）

《The Irishman》描述美國超人氣勞工工會領袖Jimmy Hoffa失蹤後疑遭殺害，而綽號「The Irishman」有黑幫背景的男子正是兇手之一。馬田史高西斯與羅拔迪尼路曾經一起推出過多部經典黑幫片，但這個最佳拍檔已經多年未有再攜手合作，這次二人再度合作令電影備受期待。而當年阿爾柏仙奴與羅拔迪尼路曾經各霸一方、被傳有心結而王不見王，過往亦不會齊齊參演馬田史高西斯的電影，隨着阿爾柏仙奴與羅拔迪尼路破冰成為好友，阿爾柏仙奴終於有機會首度在馬田史高西斯影片中亮相，更增加《The Irishman》的噱頭。至於曾因馬田史高西斯代表作《盜亦有道》（Goodfellas）得到奧斯卡最佳男配角的祖柏斯（Joe Pesci），相隔多年後終於再拍攝馬田史高西斯的作品，於《The Irishman》歸隊。

這部電影耗資超過一億，是馬田史高西斯最大成本電影，Netflix也將循《羅馬》模式，在戲院小規模放映，增加進軍奧斯卡的機會，且《The Irishman》不像《羅馬》非英語發音，幕前幕後金像獎得主一大堆，更具傳統奧斯卡大片的架式，深受各界關注。有趣的是，Jimmy Hoffa的故事曾經被改編成電影《最後巨人》（Hoffa），主演的積尼高遜（Jack Nicholson）當年亦是奧斯卡影帝大熱人選，殊不知最後竟由阿爾柏仙奴憑《女人香》（Scent of a Woman）奪得。如今阿爾柏仙奴也來飾演Jimmy Hoffa這個角色，到底與積尼高遜的詮釋有何不同？觀眾請拭目以待。

點圖重溫馬田史高西斯代表作《盜亦有道》劇照▼

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】