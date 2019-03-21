【福爾摩師奶．劇透】爵士回歸揭邪惡真面目　原來陳瀅係大奸角？

由陳松伶和黃智賢主演的TVB懸疑查案劇《福爾摩師奶》即將進入結局篇，劇情亦越來越精彩！上回講到喬局紳（林韋辰飾）與素嘉（陳瀅飾）原來有不尋常的關係，喬局紳救下素嘉後，一直留她在身邊，培養她成為洋人的玩物，更借她報復洋人，令素嘉多年來飽受煎熬！但由於素嘉患有斯德哥爾摩症候群（又稱為人質情結、人質症候群，是指犯罪的被害者對於加害者產生情感、同情加害者，認同加害者的某些觀點和想法，甚至反過來幫助加害者的一種情結。），甘心一直被喬局紳利用。

唔少網民都估中咗林韋辰係奸角！（電視截圖）

點撃下圖重溫素嘉慘況！

好可憐呀！（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集將會講到游池（余德丞飾）告發喬局紳囚禁素嘉，但素嘉卻一直維護喬局紳，並與游池劃清界線。而前香廬業主香婆婆的兒子帶同亡母之遺囑與妹娣（陳煒飾）對質，妹娣向一夫（黃智賢飾）道出當年香婆婆送贈「香廬」因由，甘願交還屋契。但豆粉媽（盧宛茵飾）就懷疑香婆婆的兒子受陰屍財（鄭敬基飾）唆擺，向一夫告密。偏偏素嘉又突然聲稱是「香廬」新業主，命眾人盡快搬遷，並威逼妹娣即時搬走，幸好狄練目（徐榮飾）收留妹娣母子，二人的關係亦火速升溫。

素嘉逐步魔化！（電視截圖）

仲以為素嘉好可憐添！！！

而素嘉除了和喬局紳進一步發展親密關係外，更會借意安排曉堯（江嘉敏飾）服侍她，借機折磨，素嘉亦逐步魔化！

愛一個人要折磨佢？劇情真係好爆呀！

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另一方面，油麻地居民發起靜坐抗議，利用群眾壓力逼使Mr. Potter（紀保羅飾）下馬，喬局紳亦終於成為候任華民政務司。游池的父親當年是被喬局紳嫁禍劫米，喬局紳擔心事發欲趕盡殺絕，烈爺（吳瑞庭飾）因此不安，一夫乘機獻計……而爵士菲臘亦終於現身，揭開祖迪（陳松伶飾）疑惑！

林韋辰接受《香港01》訪問時就笑言自己的角色的確出人意表：「我嘅角色一定有啲變化，後面更加令大家意想不到。」他更透露：「呢個角色係我加入TVB其中一個最奸嘅角色，總言之我個下場都幾慘！」

好戲連場！（劇照）