鄭俊英色情醜聞再有新內情　聊天室對話曝光：我們在車裏強姦吧！

韓國歌手鄭俊英被爆涉嫌偷拍及兼在KakaoTalk聊天室散播性愛影片，轟動全韓國，並隨即被踢出所有有份主持的綜藝節目，並於今日（12日）從美國趕回韓國接受警方問話。12日晚上又傳出新進展，鄭俊英在2016年起開始偷拍和傳播性愛影片，並曾在聊天室教唆他人強姦女性。

鄭俊英今日（12日）從美國趕回韓國機場被記者包圍。（視覺中國）

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韓國SBS電視台於12日晚上播出《8時新聞》獨家揭露鄭俊英的聊天室對話，涉嫌教唆他人強姦。節目中顯示於2016年1月1日鄭俊英與「許X」、「朴XX」和「歌手崔XX」（已被證實為FT Island崔鐘訓）之間的對話，鄭俊英說：「我們在網吧一起見面後，去脫衣舞酒吧然後在車裏強姦吧」，「朴XX」回到：「我們現實中也有做啊」、「我們這個簡直是電影呢，就用５分鐘來思考一下吧」，「許X」和「歌手崔XX」均以大笑和「對啊」回應。

（微博圖片）

節目亦有顯示4月17日鄭俊英與「歌手崔XX」和「金XＸ」的對話，「金XＸ」問到：「想看色情影片的人？」，然後就發了一段偷拍色情影片在聊天室中，而「歌手崔XX」投訴該名女性為何已經暈倒，並表示想看「活著女人的影片」，這時鄭俊英說：「強姦了呢哈哈哈哈」。聊天室中亦有很多變態對話，「朴XX」建議鄭俊英從女性的絲襪中間撕開，鄭俊英聽畢後大笑，然後表示「會拍影片給你看」。鄭俊英亦叫「金XＸ」用靜音嘗試拍照，「金XＸ」發完照片後，鄭俊英還不滿足，更問：「為何沒有脫衣服？」令人髮指。

（微博圖片）

據悉，鄭俊英已被禁止出入鏡，這星期會開始召事件中受害者進行調查，而「歌手崔XX」已被證實為FTISLAND崔鐘訓。

被揭露的鄭俊英的聊天室對話：