【福爾摩師奶】黃道十二宮殺手7人遇害　病態留言：殺人非常有趣

無綫電視劇集《福爾摩師奶》正在熱播,說到著名的連環殺手,大家第一時間從腦海閃過的可能會是開膛手傑克。其實除了開膛手傑克外,美國60年代後期還有一個令人聞風喪膽、臭名遠播的連環殺手,他就是傳說中的黃道十二宮殺手(Zodiac Killer),他在美國犯下多起兇案,自稱殺害了37人,更囂張地寄信挑釁傳媒。黃道十二宮案件已經發生60年,但至今未被偵破,是為美國史上有名的兇殺懸案之一。

美國警方在2004年4月一度將此調查案標示為「Inactive」(閒置),但在2007年3月將此案重新開啟。目前此案仍然開放調查。(網絡圖片)

雖然黃道十二宮殺手在寄給媒體的信件中宣稱自己殺害了37人,但被警方確定證據充足的僅有七名受害者,其中二人生還。1968年12月,一對年輕情侶被槍殺;約半年後1969年7月,另一對情侶在停車場遭到槍擊;兩個月後再有一對情侶遭刺殺;而最後一名被確認的受害者是一位的士司機,於1969年10月被槍殺。另外亦有一些案件被認為是黃道十二宮殺手所犯下,但因證據不足,而無法確認這些人是否為黃道十二宮殺手的受害者。黃道十二宮殺手隨機殺人,令人聞風喪膽之餘,亦使當時社會人心惶惶。

黃道十二宮殺手描繪畫像。(網絡圖片)

連環殺人已經足夠讓世人嘩然,但黃道十二宮殺手最囂張的是直至1974年為止,他不斷寄信到媒體挑釁,每次作案後予警方和媒體的信件中除了開首有一句“This is the Zodiac speaking”,還在文末畫上十字穿過圓圈的標誌性符號作為標識,他更在文內留下讓大眾破解的密碼,又聲稱只要能破解密碼,便可得知他的真實身份。這仿佛是一種狂妄的宣告-這是我做的,有本事就來捉我!

黃道十二宮殺手曾經威脅要屠殺十幾個人,除非紀事報(The Chronicle)印刷他所要求的信息,紀事報只好發表了這封信以免更多人受害,從此可見,他希望受到注目。信件中除了炫耀殺人經過,還包含了四道密碼和經過加密的內容,但至今仍有三道密碼未被解開,更沒有任何偵探能成功翻譯兇手設下的密碼。唯一被破解的內容為「我喜歡殺人,因為它非常有趣」(I like killing because it is so much fun.),可見其內心的扭曲。據FBI代碼專家所言,其餘的密碼似乎是胡言亂語。

黃道十二宮殺手留下的另外三道密碼至今無人能成功解讀。(網絡圖片)

黃道十二宮殺手更玩弄警方於股掌之間,三藩市警署在幾年時間裡總共調查了2500多個嫌疑人,警方兇案調查員Gianrico Pierucci說道:「這座城市發生過很多可怕的罪行,但沒有任何案件像黃道十二宮殺手那樣。它比地獄更瘋狂,有成千上萬個潛在嫌疑人和大量證據,但是沒有人被捕過。」他又認為黃道十二宮殺手是第二個開膛手傑克,但在調查過程中感到十分沮喪:「已經50年了,我們所擁有的只是兩個帶著眼鏡的白人男性草圖。」

在案件沉寂近四十年後,一名美國男子Dennis Kaufman向FBI爆料,說自己在整理已故繼父Jack Tarrance的遺物時,意外發現了很多物證:一條黑色頭巾,頭巾上有與黃道十二宮殺手當年寫給警方的信件上同樣的十字符號;一把沾有血跡的小刀及受害者的照片。另外Jack還留下了一封信件,信內承認自己就是黃道十二宮殺手,但指紋鑑定專家Nanette Barto不認同此觀點,所以仍無法斷定Jack就是黃道十二宮殺手。

黃道十二宮殺手事件被多次翻拍成影視作品。(電影海報)

由於事件太有名,所電影亦參考黃道十二宮殺手事件,並將其翻拍成電影:《辣手神探奪命槍》(Dirty Harry)是一部1971年美國動作犯罪驚悚片,故事為重案組督察追查一名連環殺手的故事,電影中天蠍一角就是參考自黃道十二宮殺手的真實案例,角色是一名狙擊陌生人的連環殺手,曾於幾年前犯下五次​​謀殺。另外一部案件的電影為《殺謎藏》(Zodiac),是2007年的美國懸疑驚悚片,並由David Fincher導演,電影改編自Robert Graysmith寫於1986年的書本《Zodiac》,又耗費了18個月對案件進行調查和收集相關資料。