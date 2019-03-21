【勝利醜聞】崔鍾訓醉駕棄車兼講大話遭解約　FNC：無法繼續信任

韓國前FTISLAND隊長崔鍾訓日前因被爆於2016年企圖勾結警察隱瞞酒駕，形象大插水而在上星期宣布退出團體及娛樂圈，今日（21日）所屬公司FNC娛樂宣布正式與崔鍾訓解約。

FNC娛樂近日已與崔鍾訓解除合約，崔鍾訓在多個韓國網站上的個人檔案中的所屬公司資料亦經已被刪除。（網上截圖）

據韓國傳媒報道，FNC娛樂近日已與崔鍾訓解除合約，崔鍾訓在多個韓國網站上的個人檔案中的所屬公司資料亦經已被刪除。FNC娛樂今日（21日）在聲明中表示與崔鍾訓的專屬合約已經結束：「公司一直以來也按照當事人的主張來對外公布，但崔鍾訓的立場多次反覆，因此公司已無法繼續與他保持信賴關係。」

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崔鍾訓於2016年3月涉嫌醉酒駕駛，見到警察後企圖棄車逃跑及講大話表示自己「失業中」。（網上圖片）

韓國SBS電視台於21日晚上播出的《8時新聞》中報道，崔鍾訓於2016年3月龍山醉酒駕駛，當時他看到警察上前後企圖棄車逃跑，警察趕上將他捉住並扣上手銬。崔鍾訓表明會提供200萬韓元（約1萬4千港元）企圖賄賂對方，更講大話表示自己是無業遊民。而該名警察並沒有向上層通報，最終崔鍾訓只被罰款250萬韓元（約1.7萬港元）和停牌100天。