張敬軒唱過越南文歌曲：可惜佢哋一粒字都聽唔明

張敬軒昨日（22日）出席香港亞洲流行音樂節，並為音樂節揭開序幕，為觀眾帶來大家都耳熟能詳的《櫻花樹下》、《百年樹木》及《酷愛》，作為香港代表的張敬軒大呼緊張：「都有啲壓力，佢哋成日都話今晚香港嘅代表，又唔可以失禮人，話晒都主場，好耐冇試過有緊張嘅感覺，唱亂咗兩句歌詞，激死喇！」問到會否有主場之利，張敬軒說：「好Nice嘅佢哋（指觀眾），我知道有啲妹妹嚟Support韓國或者其他表演單位，佢哋都好友善，我覺得好開心。」

張敬軒感謝觀眾的大愛和敬老，又笑說活動中以本地來說，自己最年長。（葉詩攝）

張敬軒又透露最近為準備年底的演唱會一直在增值自己：「因為始終唱跳都唔係我嘅強項，但我覺得要識嘅，尤其睇完學友哥演唱會，我更加覺得一個全能嘅Artist係應該咩都得！」問到身材管理的階段，軒仔笑說：「暫時仲喺Fat嘅階段，因為過年嘅蘿蔔糕、年糕雪櫃仲有兩底，食埋先Keep，不過已經戒咗宵夜喇！不過我有個好處，好似氣球咁一吹就脹，一操就會瘦。」

張敬軒日前推出舞曲《YOU》，問到會否與同場的NCT127切磋，軒仔笑說精彩的部分留給他們，自己做觀眾就好了。（葉詩攝）

張敬軒又聲稱自己有6%越南血統，又剛好今年計劃了越南的行程：「會有兩個禮拜喺個邊，當地有做開數碼音樂行業嘅前輩，會帶我哋去河內、胡志明市考察，其實唔淨止我一個，包括業內嘅朋友都會一齊去。越南歌手有翻唱過《酷愛》，我都有唱返越南文，但喺越南播畀佢地聽，佢哋一粒字都聽唔明。」軒仔還在越南發現了商機：「其實喺越南做法國餐廳係有得做，因為佢以前好似係法國殖民地，我睇下有冇機會我嘅餐廳喺嗰到開分店。」

張敬軒本來期望自己會有點少數民族血統，結果卻是個正宗的中原人士。（葉詩攝）