【俄羅斯張敬軒】19歲唱作小鮮肉　登《歌手2019》唱中文歌爆紅

因參加《歌手2019》而走紅的俄羅斯19 歲創作天才小鮮肉Kristian Kostov,憑着唱作才華以及型格外型迅速打響名堂,終於在3月15號生日當天推出 EP《Prologue》(開場白),收錄3首在節目中演唱的歌曲,以及 1 首全新單曲。

Kristian在《歌手2019》中除了演唱外國歌曲,最令人驚豔的便是他的語言學習天賦。節目中他演唱阿妹《記得》與林宥嘉的《天真有邪》被網友大讚:「聽過最標準的外國人唱中文歌!」、「發音真的聽不出破綻,有語言天賦啊!」而青峰也在節目中透露,Kristian僅用了3天便練成《天真有邪》,令人十分敬佩。

日前Kristian在中國舉辦「小K的開場白」音樂分享會,青峰遠距離為他主持開場,Kristian現場也演唱多首他在《歌手2019》的歌曲,包括《I See Fire》與《Beautiful Mess(Inspired By China)》,還邀請性格歌手陳梓潼,兩人首度表演最新合作單曲《Live It Up》,最後更說希望能與華晨宇合作。

Kristian 6歲進入音樂行業,2014 年曾在音樂選秀節目《俄羅斯兒童之聲》打入總決賽,又在 2015 年參加保加利亞版《TheX Factor》獲得亞軍,接連打響名堂,而現在更成為《歌手2019》節目歷史上首位 00 後的參賽者。雖然目前已遭到淘汰,但Kristian在節目中的演出也獲得觀眾高度好評。

