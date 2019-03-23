【勝利醜聞】鄭俊英偷將手機格式化　數據恢復失敗疑毀滅重要證據

涉嫌非法散佈偷拍性愛影片與照片的韓國男藝人鄭俊英，早前兩次到警署報到後，於21日正式被法院頒布拘捕令。他雙臂被綁上警繩外，亦戴上手銬離開警署，成為事件中首個被拘留的藝人。可是近日傳媒再爆鄭俊英上繳的三部電話中，竟然有一部被格式化，疑似有毀滅證據之嫌。

根據TV朝鮮《新聞9》22日的報道，早前鄭俊英的確向警方交出三部電話，包括關鍵的「黃金手機」，作調查之用。可是傳媒大爆，除了「黃金手機」和鄭俊英最近使用的手機外，第三部手機交出前已被偷偷格式化，回復原廠設定外，機內所有數據亦被刪除，恢復數據失敗。鄭俊英如此的舉動，立即引來疑似想毀滅證據之嫌，備指他毫無悔意。

鄭俊英21日正式被法院頒布拘捕令，綁上警繩和手銬離開警署。（網上圖片）

早在21日到警署接受調查前，鄭俊英才在門外讀出悔意書，指會對自己犯下的事情進行反省，向受害女性和大眾致歉。可是事隔兩天就被爆出，繳交手機前已偷偷把手機格式化，引來網友不滿。面對鄭俊英大話連篇，又毫無悔意的表現，不少網民促請調查機關能夠盡快完成案件，讓他接受應有的懲罰。

鄭俊英被拘捕前，曾在門外讀悔意書，原來卻已偷將手機格式化。