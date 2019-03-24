【Lovelyz香港演唱會】慢歌組曲曬唱功　美珠開場即感動落淚

韓國女團Lovelyz今天（24日）在香港舉行演唱會《LOVELYZ CONCERT in HONG KONG - Lovelyz 3 of winter world》，雖然相隔8位成員Baby Soul、智愛、智秀、美珠、Kei、JIN、洙正和叡仁上次訪港只有9個月，可是依舊吸引不少Lovelinus（Lovelyz歌迷）入場支持。不少男粉絲開場前已邊叫住應援歌詞，等待偶像出場。

Lovelyz咁識香港粉絲，當然有學定廣東話與現場Lovelinus打招呼。

有治癒系女團之稱的Lovelyz穿上全白打歌服，以《LOST N FOUND》掀起演唱會序幕，尤如仙子降臨一樣。Lovelyz第一次來到香港開演唱會，所以特別請Kei介紹這次巡演的三個要點，其中最重要的一點是邀請現場Lovelinus，成為組合的第九位成員，一同製造美好的回憶。洙正也講到：「上星期去了新加坡後，今天來到香港開演唱會就像發夢一樣，所以今晚會努力令大家幸福。」美珠也分享到，昨天來記者會的粉絲都非常熱情，覺得特別開心。

提到Lovelyz必定少不了Ballad，8位成員都用心準備《FLORA》和《WAG-ZAK》等大熱歌曲的組曲，大曬穩定和高水準的唱功，台下粉絲則用力揮動應援手燈。其中非常投入感情的美珠，唱到一半更止不住眼淚，轉身擦去淚水，要Baby Soul遞上毛巾。撒嬌功力同樣了得的Lovelyz當然亦有在台上曬冧功，擺心心等基本福利外，JIN又被選為代表，以嬌嗲的聲線唱出《JOYLAND》，引來現場男粉絲一陣陣尖叫聲。

美珠開場不久就感動落淚，現場氣氛感人。（梁碧玲攝）

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