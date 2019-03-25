余文樂彭于晏兄弟情好hehe？　「你永遠都是我的好男友」

台灣男星彭于晏日前渡過第37個生日，不少圈中好友都紛紛在社交網絡祝賀「男神」牛一，點會沒有他的好友兼「男朋友」余文樂呢？二人於2002因拍攝《愛情白皮書》而結緣，一眨眼就已經認識了17年，二人經常在IG互相放閃，濃厚的兄弟情更被網民笑他們與戀人一樣。

余文樂在IG祝賀彭于晏生日，更稱對方為「好男友」。（余文樂IG）

雖然余文樂已經封盤，與太太王棠雲於2017年結婚，並生了個可愛囝囝余初見。不過即使已經擁有幸福美滿家庭，在余文樂心中，彭于晏永遠都佔有一席位。他昨日在IG上載與彭于晏攬頭攬頸的合照，另一張彭于晏更將余文樂孭起來，sweet都爆！余文樂亦在caption中寫到：「你永遠都是我的好男友。HAPPY BIRTHDAY BRO（兄弟，生日快樂）」難道余文樂心中，彭于晏就是他的「李大仁」嗎？

余文樂和彭于晏一眨眼就已經認識了17年。（余文樂IG）

網友紛紛被二人的「愛情」感動送上祝福，表示「我總覺得他們才是真愛」、「兩個好基友」，更有人叫彭于晏「嫁給他」，可見余文樂和彭于晏之間的友情已經超越愛情。

余文樂大婚時，彭于晏「傷心」祝賀對方。（彭于晏IG）

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