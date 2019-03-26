【收視滯後報告】《開心速遞》九周冠軍　要打破壟斷唯有靠「佢」

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是03月11日至03月17日。毫無懸念的，《愛•回家之開心速遞》以27.8點連續9周成為冠軍，相信要破10完全無難度。另外兩套黃金劇，《皓鑭傳》24.8點，《福爾摩師奶》23點，維持本身的水平。

依據這個收視來看，《愛•回家之開心速遞》比起《皓鑭傳》高出3點，官方指出每一收視點觀眾人數為65,460，換句話說，在接受20萬名觀眾在播完《愛》後便關電視或轉台。

連群姐 (許思敏飾)都要犧牲色相拍除衫戲，相信月尾收視會更高！。（螢幕截圖）

+ 8 + 7 + 6

之前已經作出多次分析解構為甚麼這段時間TVB的黃金檔劇集如此積弱，在此也不再多說，今次想探討的是，TVB如何可以令8半至10半的檔期復活，不讓《愛•回家之開心速遞》專美。不是說要打壓《愛》，而是當這部劇好的時候，理應有一股帶動熱潮，順帶連後面時間的節目跟隨上升，現在明顯不是這樣。而要解決這個問題，相信TVB一早已經準備好解決辦法，並且即將出手，就是《鐵探》的降臨。

《鐵探》即將要播喇，而且好多人想睇！（螢幕截圖）

+ 23 + 22 + 21

《鐵探》在上年開拍時已經大鑼大鼓地宣傳，事關劇集請來近年在電影圈十分活躍的紅姐惠英紅和黑仔姜皓文擔綱演出，在TVB亦不多見，卡士可謂相當重！所以大家對這套劇集相當期待，而且這部是TVB一向拍得有水準的警匪片，監製蘇萬聰更是拿手炮製此類劇集，要打破《愛•回家之開心速遞》的連環強勢，4月播放的《鐵探》絕對是重大武器。

袁偉豪擔正，喺一套重卡士嘅劇集，明顯被受力捧。（螢幕截圖）

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