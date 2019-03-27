被指結婚只為向Selena Gomez報仇　Justin Bieber大罵腦殘粉絲

加拿大男歌手Justin Bieber自從去年宣布與22歲美國模特兒Hailey Baldwin結婚後，經常在社交網站放閃晒恩愛。不過即使他和老婆有多恩愛，在不少人心目中依然對Justin Bieber的前度兼初戀情人Selena Gomez有更深刻印象，皆因二人曾經的戀情實在愛得太高調，在8年間即使經歷多次分開亦最終復合，更儲落不少CP粉絲，覺得二人即使已分開，仍然是對方最愛的人。

Justin Bieber在IG Story霸氣回應惡評。（Justin Bieber IG）

昨日（26日）Justin Bieber在IG宣布將於健康和家庭而暫別樂壇，竟然惹來惡粉留言批評他根本不愛Hailey：「你和她結婚只是為了向SG（Selena Gomez）報仇！Hailey為了名譽而跟男人上床，例如如Shawn Mendes，而她亦是一個種族歧視者。」Justin看完後發火，並在限時動態回應這個無理取鬧的「腦殘粉」：「我為什麼要為了與前度復合而將自己的一生奉獻給另一個人？一個有腦的人不會像你一樣思考，你要為你所做的事而感到羞愧！」Justin亦大方坦然Selena在他心中仍佔有一席：「我絕對愛過，亦很愛Selena，她永遠都會在我心中留有一個位置，但是我非常非常愛我太太，遇見她絕對是我人生中最好的事情。」

Justin Bieber曾經與Selena Gomez打得火熱，雖然多次離離合合，不過仍是不少人心目中的最佳情侶。（網上圖片）

Justin亦坦言自己和Hailey經常收到令人很受傷的留言：「有人會說『他會回到Selena身邊的』、『Selena比較適合他』等等，但你們對我的人生一竅不通，亦不會知道什麼才對我更好！Hailey是我的新娘，如果你不喜歡或不支持她，代表你根本不支持我。如果你並不支持我，那你根本不是我的粉絲，更不是一個好人。」

Justin Bieber坦言遇見Hailey Baldwin是人生中最美好的事。（Justin Bieber IG）