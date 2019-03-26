【No Sleep No FOMO】60小時無得瞓　金鐘國Eric Nam玩盡香港星馬

黃Viu煲劇平台首個自家製不眠旅遊真人騷《No Sleep No FOMO》以錯失恐懼症（Fear of Missing Out）為基礎，在新加坡型男主持Paul Foster帶領下，於每一集帶領其餘9位星級亞洲藝人或KOL到香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國、瑞士和泰國等8個地方展開冒險旅程，在60小時不睡覺的前提下，通過60項任務發掘各地不容錯過的景點活動和地道美食。而為節目率先打頭陣的，就是集帥氣外貌兼出眾實力於一身的韓國偶像男創作歌手Eric Nam，並已於上星期五（22日）正式開播。

Eric Nam（右）不惜「犧牲色相」挑戰「唱大戲」。

在節目中，嘉賓要在60個小時內不睡覺，並挑戰多達60項瘋狂任務，例如在菲律賓敷着面膜騎越野車尋寶、在印尼留宿一間荒廢已久的鬧鬼酒店和在馬來西亞表演棟篤笑等等，所以嘉賓的體力、意志和勇氣缺一不可。作為節目第一個嘉賓，一口氣參與了馬來西亞和新加坡拍攝的Eric Nam都不得不拋下自己的偶像包袱，為節目「犧牲色相」瞓身拍攝。當中包括「突襲」馬來西亞式婚禮、上台即席向數十名陌生人表演棟篤笑、化濃妝表演中國粵劇、鬥快食不少外國人都接受不了的榴槤以及超級巨型10層漢堡飽等等！Eric甚至在節目中講過：「我這輩子都毀了！這也許是我事業的最低谷！」他究竟能不能安然無恙完成整個旅程呢？

Eric Nam（右）的「突襲婚禮」任務在觀眾的協助下才能順利完成。

而這個節目最特別之處就是以社交媒體互動作為重心，在拍攝期間觀眾和粉絲能於社交媒體與嘉賓實時交流，並隔空「控制」和「主宰」嘉賓的命運。以第一集為例，Eric Nam在instagram上貼文詢問粉絲能否協助他完成「突襲婚禮」任務，結果吸引了眾多馬來西亞粉絲紛紛將婚禮請帖傳給他們，最後再由他們親自挑選出席其中一個婚禮，打破節目與觀眾之間的距離和隔膜。

金鐘國將以特別嘉賓出演「香港篇」，究竟「能力者」能不能協助Kevin順利完成任務？

《No Sleep No FOMO》是於全球17個地區提供服務的黃Viu今年度的重頭節目，當然亦邀請了多位重量級嘉賓助陣，除了Eric Nam外，他們更邀請到香港人相當熟悉的韓國男歌手兼人氣綜藝節目《Running Man》成員金鐘國。另外亦有多位亞洲人氣藝人，包括韓國男團U-KISS前成員Alexander及Kevin，以及香港網絡紅人譚杏藍等等，所以在節目正式開播前已經引起不少人關注。平時金鐘國在《Running Man》中以「能力者」形象深入民心，在即將播出的「香港篇」中更以特別嘉賓形式出演，除了挑戰食蛇羹外，更差點敗倒在兒童障礙遊樂場上！

新加坡藝人Paul Foster將與一眾嘉賓共同主持節目，包括人氣綜藝節目《Running Man》成員金鐘國（韓國）、唱作歌手Eric Nam（韓國）、網絡紅人譚杏藍（香港）、Kevin Woo（韓國）、Alexander Lee Eusebio（韓國）、Benjamin Kheng（新加坡）、Nat Ho（新加坡）、Laureen Uy（菲律賓）和Taya Rogers（泰國）。

對《No Sleep No FOMO》有興趣的觀眾可到 viu.com及Viu手機應用程式上免費收看，Paul Foster將於下周五與女演員Taya Rogers玩盡泰國。

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