香港10位美腿代表　最後一位對腳仲靚到攞過獎！

楊冪最近每逢見報，都離不開與她的離婚消息有關，不過最新一次公開亮相，楊冪終於都突破界限，成功利用自己的一雙「筷子腳」掩蓋離婚相關的資訊！日前她在北京出品牌活動時，以一條青春味十足的連身短裙亮相，展現了自己被封「2米大長腿」的風範！雖然有不少網友認為楊冪的腿太幼很易折斷，不過楊冪的美腿一向是中台兩地美腿的代表，與唐嫣、倪妮、林志玲、隋棠以及謝金燕等齊名！

點擊下圖放大－隋棠最逆天：

楊冪向來都是美腿代表！（視覺中國）

香港10大「黃金比例」女星

其實網絡上一直都流傳一組「美腿黃金比例」，分別以「大腿圍」、「小腿圍」、「腳踝圍」，三者寬度作比較，比例愈貼近5：3：2者即為「黃金比例」。至於腿長亦有標準，因身高而異，腿長理想比例大約是佔身高的1：0.47，即腿長佔身高接近一半；而大腿與小腿的比例最理想為3：5。女生的腿部比例與這些標準愈是接近，身型愈是顯得修長。正如上文提到，美腿的代表多以內地或台灣女星擔任，但其實香港都有多位美腿代表！除了有為腿部投保的莫文蔚、「香港第一美腿」之稱的萬綺雯、「索腿天后」陳敏之之外，還有曾經在1997年奪得「新城電台人間愛美辰之美腿大獎」美譽之稱的－汪‧明‧荃！

點擊下圖放大，十大美腿代表逐個數：

+ 12 + 11 + 10

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