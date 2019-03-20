日本美女赴台灣旅行遺失銀包竟爆紅？　身份竟是國寶狂言師之女

很多人到台灣旅遊時，最愛讚美台灣「人情味濃厚」！為甚麼呢？因為落難時很容易受到一群人的幫助，迅速解決困難。

近日就有位日本女生到台灣觀光時在公車上遺失錢包，身上只剩下100多元（台幣），又即將趕赴機場登機返日，急得不知如何是好，只好打電話向客運公司客服求助，偏偏客服又不懂日語……

野村彩也子（IG）

幸好最後尋回錢包並交回失主手上，那位日本妹也驚險地趕上飛機。這曲折的過程被中興巴士、光華巴士、新北客運聯合經營的「幸福青鳥粉絲團-CSbus」放到網上分享，意外引起一陣騷動。因為照片中的日本妹太美了 ！更驚人的是這位日本美女來頭可不小。「幸福青鳥粉絲團」發現，她其實是日本「人間國寶」狂言師野村萬齋的女兒，1月份剛在日本娛樂圈出道的「野村彩也子」本人。

野村彩也子（IG）

說起狂言師野村萬齋，可能有些人對他不太有印象，但說起電影《陰陽師》中，那個有狐狸眼、舉手投足皆風韻，最後翩翩起舞顛倒眾生的「安倍晴明」，大家就知道是誰了吧？

野村萬齋於電影《陰陽師》中「安倍晴明」的造型，被盛讚「野村後再無晴明」。（劇照）

生在狂言師世家，野村彩也子也不是普通的美人，現年21歲的她可是傳統名校慶應大學的高材生，2018年時參加「Miss慶應」選拔，更獲得冠軍的殊榮，可謂智商顏值雙高啊！

日本美女真正身份竟是狂言師之女！點圖看更多野村彩也子美照▼

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今年1月剛與爸爸、弟弟合拍廣告出道的彩也子，在3月時悄悄赴台旅遊，不但完成放天燈的夢想，更大讚台灣的珍珠奶茶讓她魂牽夢縈。同時她也感謝客運公司助她找回錢包，讓她感受到台灣的美好。

野村彩也子（IG）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】