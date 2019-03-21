真係Twins！盤點3對台灣最美雙胞胎網紅　有一對仲由細靚到大

相信大家或多或少都有認識幾對雙胞胎吧？根據統計人類出現雙胞胎的機率約為1.1%，大概90次自然生育只會出現一次，機率不高，而同卵雙胞胎的機率更低！如果有一個人跟你長得一模一樣，從出生就生活在一起，陪你一起玩，嘗試心電感應，甚至交換考試，是不是感覺很厲害？

最近就有網友以「雙胞胎」為題在表特板分享幾位雙胞胎美女，雖然都很美，但老實說根本分不出來誰是誰啊！就讓我們繼續看下去吧！

可愛雙胞胎Sandy&Mandy

本名周玗希、周玗函的她們，在還小的時候就已經是人氣雙胞胎姐妹花，可愛和清純的模樣擄獲眾多哥哥姐姐們的心，還曾經獲選2003年10大網路人氣姐妹花排名榜第一名（那時候還只有2歲啊！），而轉眼間現在竟然已經要上大學了！雖然小小年紀就爆紅，但她們可是一直都有在努力進步，並沒有像許多童星一樣長大就走樣，除了女大十八變，越變越美麗之外，還透過拾穗計畫錄取清華大學，真的是十分厲害！

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+ 16 + 15 + 14

雙胞胎Twins Shin、谷谷

喜歡拍照、旅遊的雙胞胎大谷和谷谷，擁有亮麗的外表、甜死人不償命的笑容，身高和體重都一樣的她們，宛如倒模一樣。而長得一樣好處多多，有時兩人會互相代班代課，申請文件也會互相幫忙，就連出國拿錯護照，也能騙過海關的眼睛順利出關！有人曾問說為甚麼她們都愛合體拍照，針對這個問題，她們的答案是：「因為分開就像兩個路人了嘛！」天啊這句話聽起來好有感觸。

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+ 35 + 34 + 33

高材生雙胞胎 孫雨朦彤

最後一對雙胞胎，孫雨朦和孫雨彤，可謂集智慧與美貌於一身，除了亮麗充滿氣質的外在，更是智慧異於常人的名偵……高材生，當年不但分別以一、二名的成績考進上海復旦大學，畢業後甚至一起跑去讀哈佛大學研究所，還交到學霸男友，簡直完美到不可思議！是不是覺得上帝是公平的這句話根本騙人呢？

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+ 3 + 2

看完這篇，是不是開始覺得如果自己是雙胞胎的話該有多好呢？可惜命運早在卵子與精子相遇的當下就已經決定好啦！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】