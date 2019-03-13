「花不棄」貼身女護衛彭渤爆紅　全靠健身勁操馬甲線抱起林依晨？

林依晨與張彬彬主演的《小女花不棄》結局篇雖然好人死晒受到劇迷批評，但仍讓許多演員受到觀眾矚目，包括在林依晨身旁的女護衛「小蝦」，在劇中她最後為了救主而亡，與曖昧對象元崇（肖向飛飾）的戀情也未能開花結果，最終二人都戰死。「小蝦」由大陸女星彭渤演出，劇中多以型仔男裝Look示人，但她其實擁有健美好身材，日前在微博上大晒馬甲線，讓Fans大飽眼福。

內地女藝人彭渤超鍾意健身，身型勁Fit。果然機會是給有準備的人，終憑飾演林依晨劇中「貼身女護衛」一角，一吓發力公主抱起對方而彈起▼

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彭渤經常在微博上分享自己的健身影片同相，《小女花不棄》完結後，她還PO出與肖向飛一起露腹肌的合成照，並說：「對，蝦哥和蟲哥（崇哥）約好一起練腹肌！我來接你了肖向飛。」網友驚訝她的結實肌肉，大讚：「難怪抱得起小姐（林依晨飾）！」劇中彭渤公主抱林依晨，看似相當輕鬆，她也曾分享：「每次一抱小姐就開心好幾日！那麼問題來了，蟲哥那集抱我的時候，他嘴上嘟囔：猴哥（彭渤綽號）你能少吃點嗎！這是我的問題嗎？」二人互動相當有趣。

彭渤在《小女花不棄》中輕鬆抱起林依晨冇難度▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】