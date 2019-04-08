【開心速遞】熊心如真命天子終於現身？　經典CP名單勢再添一對

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，亦撮合了不少熒幕情侶，包括「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑、「阿水」呂慧儀和「龔燁」張景淳以及「安仔」周嘉洛和「朱凌凌」吳偉豪等，而不久之後，以上名單有可能加多一對情侶，女主角更是「心如」蘇韻姿，大家估到哪位是男主角嗎？

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在4月12日播出的第555集裏面，「心如」蘇韻姿便好有機會遇到她一生中最愛──「朱天梯」梁証嘉。在名為〈心如與天梯〉的這集中，這對原本不認識的男人終於相遇了。雖然梁証嘉因為「安仔」破壞力驚人的關係，對「安仔」三姨蘇韻姿有點抗拒，更引起了不少誤會，但最後兩人發現對方都是追夢的人後便打開心窗。

朱天梯和熊心如會在4月12日播出的第555集〈心如與天梯〉中正式相遇。（電視畫面、電視畫面）

兩個角色真係有機會發展？梁証嘉接受《香港01》訪問時便透露：「其實之後都有一集再講我同蘇韻姿會再見面，當然呢兩個角色會唔會一齊，要睇編劇安排同觀眾反應。」提到「阿孝」阮政峰和「佐治」張明偉均是潛在敵人，他即笑指之後會拆穿他們的扮Gay詭計。

梁証嘉突然復出演《開心速遞》 事業低潮期曾到主題樂園打工

提到之前播出的食菠蘿包場面，梁証嘉透露當時一Take要咬12個菠蘿包：「每個都要咬一兩啖，大大話話都咬咗30隻菠蘿包。」（電視畫面）

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至於蘇韻姿亦好期待「真命天子」的出現：「我梗係想啦，因為感情戲係有難度、有挑戰性，所以都想試多啲，亦好想心如成長，可以打破對愛情盲目。」咁邊個先係「真命天子」？她說：「我唔肯定心如之後會同邊個人齊，我覺得同邊個一齊都有可能，要睇編劇點樣發揮創意喇。」

蘇韻姿笑稱自己的角色好似「HeHe製造機」，最近便將阿孝和佐治拉埋一齊。（電視畫面）

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