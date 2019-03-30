再有港人韓星出道　港韓混血Andy加入Seven O'Clock精通四國語言

講到「港人韓星」，不少K-Pop粉絲必定會想到GOT7 Jackson王嘉爾、CLC Elkie莊錠欣、NCT Lucas黃旭熙和本月少女Vivi黃珈熙。原來上月18日，又多一位香港人Andy安迪成功在韓國，以組合Seven O'Clock（7OC）一員出道，成為第5位港人韓星。

1994年出生，今年10月即將25歲的Andy，可算是以高齡出道。今年2月18日，他以新成員身份加入2017年出道的組合Seven O'Clock（7OC），並推出首張單曲專輯《Get Away》。再有港人韓星出道的消息傳開後，不少粉絲立即對Andy展開人肉搜尋。在香港出世的Andy，是一名韓港混血兒，因此外表上與一般韓仔沒有太大分別。記者會時Andy亦曾介紹，自己在香港完成中學課程後，到加拿大留學，因喜歡韓國和擁有不能放棄的歌手夢，所以去到韓國出道。精通四國語言的他，更在記者會大曬廣東話、普通話、英文和韓文的實力。

Andy（左三）已於上月18日正式出道，成為第5位港人韓星。（網上圖片）

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兩年前出道的7OC曾經歷經紀公司變動，以及成員退出。Andy作為新成員，一加入便擔當門面的重要角色，亦漸漸在香港等亞洲地區成功引起關注。組合的日常影片中可見，Andy亦不時會教成員廣東話。除了「你好」和「再見」等基本問候語外，Andy亦會教7OC成員「辣年糕」及「豬排」等食物名稱，而且解釋得非常清楚。Seven O'Clock現時集中在韓國及美國等地活動，未知Andy何時會有機會回娘家與香港粉絲見面呢？

由於Andy是港韓混血兒，不開口說廣東話也未必猜到他是香港人。（網上圖片）

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