再有港人韓星出道　港韓混血Andy加入Seven O'Clock精通四國語言

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

講到「港人韓星」，不少K-Pop粉絲必定會想到GOT7 Jackson王嘉爾、CLC Elkie莊錠欣、NCT Lucas黃旭熙和本月少女Vivi黃珈熙。原來上月18日，又多一位香港人Andy安迪成功在韓國，以組合Seven O'Clock（7OC）一員出道，成為第5位港人韓星。

1994年出生，今年10月即將25歲的Andy，可算是以高齡出道。今年2月18日，他以新成員身份加入2017年出道的組合Seven O'Clock（7OC），並推出首張單曲專輯《Get Away》。再有港人韓星出道的消息傳開後，不少粉絲立即對Andy展開人肉搜尋。在香港出世的Andy，是一名韓港混血兒，因此外表上與一般韓仔沒有太大分別。記者會時Andy亦曾介紹，自己在香港完成中學課程後，到加拿大留學，因喜歡韓國和擁有不能放棄的歌手夢，所以去到韓國出道。精通四國語言的他，更在記者會大曬廣東話、普通話、英文和韓文的實力。

Andy（左三）已於上月18日正式出道，成為第5位港人韓星。（網上圖片）

+10
+9
+8

兩年前出道的7OC曾經歷經紀公司變動，以及成員退出。Andy作為新成員，一加入便擔當門面的重要角色，亦漸漸在香港等亞洲地區成功引起關注。組合的日常影片中可見，Andy亦不時會教成員廣東話。除了「你好」和「再見」等基本問候語外，Andy亦會教7OC成員「辣年糕」及「豬排」等食物名稱，而且解釋得非常清楚。Seven O'Clock現時集中在韓國及美國等地活動，未知Andy何時會有機會回娘家與香港粉絲見面呢？

由於Andy是港韓混血兒，不開口說廣東話也未必猜到他是香港人。（網上圖片）

+13
+12
+11

Andy廣東話小教室時間

GOT7 Jackson王嘉爾生日會講到喊　公開表演要戴帽竟然因為...　
【奔跑吧】Lucas黃旭熙、雨琦出發杭州拍攝　粉絲期待非一般默契
本月少女《Butterfly》MV再香港取景　港女Vivi黃珈熙影都唔見？
CLC苦等4年終於攞一位　Elkie莊錠欣喊住講：我們會更努力
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。